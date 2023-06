Portugal vence Bósnia por 3 a 0 pelas Eliminatórias da Eurocopa; Bélgica só empata

Portugal deu mais um passo rumo à classificação para a Eurocopa, ao derrotar a Bósnia por 3 a 0, neste sábado, no estádio da Luz, pela terceira rodada das Eliminatórias. A equipe de Cristiano Ronaldo e companhia continua com 100% de aproveitamento.

Com o resultado, Portugal lidera o Grupo J com folga. A equipe portuguesa tem nove pontos, contra quatro da Eslováquia, que fez 2 a 1 na Islândia. A Bósnia ficou em quarto, com três. Luxemburgo, que derrotou Liechtenstein por 2 a 0, é o terceiro, com quatro.

Após ficar no banco de reservas nos jogos finais da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo vem reafirmando o seu lugar entre os titulares de Portugal, muito pela chegada do técnico Roberto Martínez. O atacante marcou em uma bela cabeçada, aos 22 minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento e anulou o lance.

A Bósnia não foi presa fácil e assustou em vários momentos com Dzeko. Em uma delas, aos 28 minutos, o atacante recebeu de Cimirot e arriscou. A bola passou rente à trave. Portugal soube controlar os avanços do rival e foi superior no primeiro tempo.

O gol, no entanto, só saiu aos 43 minutos. Em uma linda troca de passes, Cristiano Ronaldo deu para Bruno Fernandes, que deixou com Bernardo Silva. O jogador do Manchester City saiu cara a cara com o goleiro e tocou com categoria para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, os times foram mais cautelosos. Portugal não se arriscou muito e aproveitou o desespero da Bósnia no fim para ampliar. Aos 31 minutos, Bernardo Silva tocou para Rúben Neves, que cruzou na medida para Bruno Fernandes. O meia cabeceou para o gol.

Portugal resolveu pressionar no fim e quase fez mais um com Diogo Jota. Aos 42 minutos, ele recebeu de Cristiano Ronaldo, quase na pequena área, mas chutou muito fraco e facilitou a vida do goleiro Sehic.

A seleção portuguesa só fechou a conta aos 47 minutos, quando Danilo Pereira colocou a bola para dentro da área. A defesa afastou mal e Bruno Fernandes, com extrema categoria, dominou no peito e fez 3 a 0.

Ainda neste sábado, a Bélgica sofreu para arrancar um empate por 1 a 1 com a Áustria, que estava até então com 100% de aproveitamento. Mangala, contra, abriu o placar para a equipe austríaca. Lukaku deixou tudo igual.

Apesar do empate, a Bélgica continua na segunda posição do Grupo F, com quatro pontos, contra sete da Áustria. A Suécia tem três. Estônia e Azerbaijão, que empataram por 1 a 1, neste sábado, têm um cada.

Destaque também para a Escócia, que venceu os seus três jogos disputados e lidera o Grupo A. A vitória da vez foi sobre a Noruega por 2 a 1. Já a República Checa, na primeira posição do Grupo E, fez 3 a 0 na Ilhas Faroe.