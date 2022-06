Portugal goleia Suíça com dois de Cristiano Ronaldo; Espanha segue sem vencer

(via Agência Estado)

Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Portugal conheceu a primeira vitória na Liga das Nações ao fazer 4 a 0 na Suíça na tarde deste domingo, em Lisboa. Ainda pela segunda rodada, a Espanha ficou no empate por 2 a 2 com a República Checa e com chances remotas de avançar.

Os resultados colocaram Portugal na liderança do Grupo 2 com os mesmos quatro pontos da República Checa, seu próximo adversário. Espanha tem dois, e Suíça, um.

Apesar do grande primeiro tempo de Cristiano Ronaldo, e da seleção de Portugal como todo, foi a Suíça que começou melhor e chegou a ter um gol anulado logo de cara, marcado por Seferovic. Após consultar o VAR, o árbitro pegou uma mão de Schär após disputa com o veterano Pepe.

Depois do susto, Portugal foi mais perigoso e encaixou belos contragolpes para terminar o primeiro tempo com 3 a 0 a favor. Aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo arriscou, Kobel defendeu, e William Carvalho completou para o gol. Aos 35, foi a vez dele. O gajo recebeu bela assistência de Diogo Jota para chegar batendo e ampliar.

A pressão portuguesa continuou por todos os lados, até que Cristiano Ronaldo, em novo rebote de Kobel, após chute de Diogo Jota, fez mais um. O quarto, que seria o hat-trick do camisa 7, acabou anulado no início da etapa complementar. O atacante estava em posição irregular.

Mas Portugal fechou a goleada aos 23 minutos, com João Cancelo. O lateral recebeu de Bernardo Silva e tocou na saída de Kobel, que fez inúmeras grandes defesas, para fazer 4 a 0.

ESPANHA SEGUE SEM VENCER - A Espanha não teve a mesma sorte. O time espanhol saiu atrás do placar ao sofrer o gol aos três minutos, em contra-ataque rápido da República Checa. Pesek abriu o marcador, mas Davi, em seu primeiro gol pela equipe espanhola, fez 1 a 1 já nos minutos finais da etapa inicial.

No segundo tempo, mesmo melhor, a Espanha voltou a ficar atrás do placar em uma linda cavadinha de Kuchta. Iñigo Martínez, de cabeça, decretou o empate por 2 a 2, que deixa a seleção espanhola com chances remotas de avançar à semifinal.

LIGA B - Na Liga B, os dois jogos foram realizados pelo Grupo 4. A Noruega surpreendeu ao fazer 2 a 1 na Suécia e subiu para a liderança, com seis pontos, contra três dos suecos. A Sérvia somou seus primeiros três pontos ao fazer 4 a 1 na Eslovênia, lanterna, com zero.

LIGA C - A Geórgia foi responsável por fazer 5 a 2 na Bulgária, assumindo a liderança do Grupo 4 da Liga C, com seis pontos, contra um do seu adversário. Em segundo, a Macedônia do Norte, que fez 2 a 0 no Gibraltar, tem quatro.

Já a Grécia assumiu a primeira posição do Grupo 2, com seis pontos, ao fazer 1 a 0 no Kosovo, vice-líder, com três. Irlanda do Norte e Chipre, que empataram por 0 a 0, têm um.

LIGA D - A seleção de Malta estreou na Liga das Nações com vitória ao bater o San Marino, lanterna do Grupo 2 da Liga D, por 2 a 0, chegando assim aos mesmos três pontos da Estônia.