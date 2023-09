Portugal faz 9 a 0 em Luxemburgo sem CR7 e mantém os 100% nas Eliminatórias da Eurocopa

Portugal continua fazendo estragos nas Eliminatórias da Eurocopa. E dessa vez, Cristiano Ronaldo nem precisou estar em campo. Nesta segunda, a vítima foi a seleção de Luxemburgo que foi goleada por 9 a 0, no estádio Algarve. Com quatro gols no primeiro tempo e cinco anotados na etapa complementar, os portugueses venceram mais uma e seguem com 100% de aproveitamento: seis vitórias e 18 pontos na liderança do Grupo J. Gonçalo Ramos (2), Gonçalo Inácio (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes e João Félix construíram a goleada.

continua após publicidade

Irritado com a atuação do time, o técnico Luc Holtz chegou a abandonar o banco de reservas em direção ao vestiário quando Luxemburgo levou o oitavo gol, marcado por Bruno Fernandes, aos 38 minutos da etapa final. Antes do fim do jogo, no entanto, ele retornou à beira do campo. A equipe segue com dez pontos na chave.

O primeiro tempo foi um verdadeiro passeio da equipe do técnico Roberto Martínez. Jogando no campo de ataque desde o apito inicial, e contando com o apoio de sua torcida, Portugal não demorou a balançar as redes. Em uma cobrança curta de escanteio, Bruno Fernandes cruzou na área e Gonçalo Inácio cabeceou para abrir o placar aos 11 minutos.

continua após publicidade

O ritmo se manteve e o time da casa voltou a sacudir a torcida após utilizar a marcação na saída de bola adversária. Bernardo Silva achou Gonçalo Ramos livre na área. O atacante girou na área e bateu rasteiro para fazer 2 a 0.

Sem força para apoiar o ataque e com dificuldades para conter a velocidade dos rivais, Luxemburgo levou o terceiro gol com pouco mais de meia hora de confronto. Rafael Leão avançou pelo lado esquerdo e cruzou para Gonçalo Ramos entrar na área, se livrar do marcador, e chutar no canto para aumentar a vantagem.

E a jornada era mesmo dos Gonçalos. Nos acréscimos da etapa inicial, o zagueiro Gonçalo Ramos surgiu entre os zagueiros para, novamente de cabeça, fazer o seu segundo gol na partida e o quarto de Portugal.

continua após publicidade

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. Portugal seguiu atacando e aos 11 minutos fez o quinto com Diogo Jota.. Aos 21 minutos, Ricardo Horta chutou forte para estufar a rede. Novamente Diogo Jota aumentou aos 32 fazendo 7 a 0. O oitavo foi marcado por Bruno Fernandes após erro da defesa na saída de bola. Indignado, o treinador de Luxemburgo foi para os vestiários abandonando o banco, mas voltando depois. Mas ainda tinha mais. João Félix, em belo arremate, fechou a vitória em 9 a 0.

Também pelo grupo J, a Eslováquia fez 3 a 0 sobre Liechtenstein. David Hancko abriu o placar logo no início, Ondrej Duda ampliou na sequência e Robert Marck definiu o triunfo aos sete minutos do primeiro tempo. Fechando a rodada, a Islândia venceu a Bosnia Herzegovina por 1 a 0 com um gol nos acréscimos anotado por Finnbogason.

A Croácia visitou a seleção da Armênia e venceu o confronto por 1 a 0. Andrej Kramaric, aproveitando um rebote na área, fez o único gol da partida. Com o resultado, os croatas chegaram a dez pontos, três a mais que os armênios, no Grupo D. No outro duelo da chave, País de Gales bateu a Letônia também por 2 a 0 com gols de Aaron Ramsey e Harry Wilson. Os galeses somam agora sete pontos enquanto o rival segue sem pontuar no torneio.