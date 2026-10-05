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Portugal embala com Jorge Jesus na Nations League e ultrapassa o Brasil no ranking da Fifa

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O início de Jorge Jesus à frente da equipe principal portuguesa não poderia ser mais promissor. Com um aproveitamento de 100% em quatro rodadas da Nations League, Portugal não só garantiu a liderança do seu grupo no torneio de seleções como subiu no ranking da Fifa e deixou para trás o Brasil do técnico italiano Carlo Ancelotti.

Desde a chegada do treinador, os europeus bateram País de Gales, Dinamarca e Noruega nos dois encontros que teve. Os resultados e a classificação antecipada no torneio de seleções renderam a Portugal a quinta colocação com 1.807,69 pontos.

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Enquanto os lusitanos aproveitaram bem o período da Data Fifa, a seleção brasileira teve um ganho discreto ao obter um empate e uma vitória sobre a Austrália e um triunfo contra os indianos. O time passa agora a ocupar o sexto lugar na relação: 1.806,51.

A ascensão de Portugal foi conquistada em meio a uma crise de relacionamento entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, maior nome do país no futebol. Insatisfeito por não ter entrado contra a Noruega após ter feito aquecimento à beira do campo, o jogador não se acertou com o comandante e abandonou a delegação.

Com campanha altamente satisfatória, a equipe de Jorge Jesus estreou com um 1 a 0 sobre os galeses, bateu os noruegueses de virada, fora de casa, por 2 a 1, superaram a Dinamarca por 4 a 2, também como visitantes, e voltaram a vencer a Noruega por 2 a 1, desta vez, diante de sua torcida.

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Neste ranking, a Espanha, atual campeã do mundo, aparece no topo da relação com 2007,86 pontos, seguida dos atuais vice-campeões, os argentinos, que ostentam 1.972,17. A França fecha a lista dos três primeiros colocados com 1.953,72 pontos

VEJA A LISTA DAS DEZ MELHORES SELEÇÕES DO RANKING DA FIFA.

1º - Espanha - 2.007,86 pontos

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2º - Argentina - 1.972,17

3º - França - 1.953,72

4º - Inglaterra - 1.923,43

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5º - Portugal - 1.807,69

6º - Brasil - 1.806,51

7º - Marrocos - 1.805,34

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8º - Bélgica - 1,784,31

9º - Holanda - 1.778,61

10 - México - 1.746,04

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