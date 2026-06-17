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COPA 2026

Portugal e RD Congo empatam por 1 a 1 na abertura do Grupo K do Mundial

Seleção portuguesa abriu o placar logo no início com João Neves, mas sofreu o gol histórico de Wissa nos acréscimos da etapa inicial

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 16:09:49 Editado em 17.06.2026, 16:09:43
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Portugal e RD Congo empatam por 1 a 1 na abertura do Grupo K do Mundial
Autor Rodada é válida pelo Grupo K - Foto: Reprodução/Cazé TV

As seleções de futebol de Portugal e da República Democrática do Congo empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira, em partida realizada em Houston, nos Estados Unidos, válida pela rodada de abertura do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. O resultado deixou o grupo em aberto, que ainda conta com o confronto entre Colômbia e o estreante Uzbequistão, agendado para o mesmo dia na Cidade do México.

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A equipe portuguesa começou o confronto em ritmo acelerado e conseguiu abrir o placar logo aos seis minutos de jogo, quando o meio-campista João Neves balançou as redes após receber assistência de Pedro Neto. Portugal manteve a vantagem durante quase toda a primeira etapa, mas acabou cedendo a igualdade nos acréscimos, aos 50 minutos, após uma falha defensiva aproveitar pelo ataque adversário.

O gol de empate dos congoleses foi marcado pelo atacante Yoane Wissa, que atua no Newcastle, da Inglaterra, e entrou para a história do futebol de seu país. O lance garantiu não apenas o ponto na tabela, mas também o primeiro gol da história da República Democrática do Congo em Copas do Mundo.

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Até então, a única participação do país africano no torneio havia ocorrido em 1974, quando a nação ainda competia sob o nome de Zaire. Naquela ocasião, a equipe foi eliminada na primeira fase após sofrer três derrotas e se despedir do torneio sem conseguir balançar as redes nenhuma vez. Com o feito de Wissa mais de meio século depois, os congoleses celebraram o fim do longo jejum histórico em Mundiais.

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