Portugal dá vexame em casa e leva 4 da Dinamarca em 1º jogo após despedida de Cristiano Ronaldo

Em jogo que marcou o primeiro compromisso de Portugal desde que Cristiano Ronaldo anunciou sua despedida da seleção, a equipe comandada por Jorge Jesus deu vexame jogando em casa, na cidade de Braga, e perdeu para a Dinamarca por 4 a 1 neste sábado, 14, em partida válida pela quinta rodada do Grupo D da Liga das Nações.

Os portugueses já estão garantidos na próxima fase do torneio, enquanto os dinamarqueses dependem apenas de um empate na última rodada, contra a Noruega, para avançar.

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As homenagens a CR7 começaram antes do pontapé inicial. Todos os jogadores portugueses entraram em campo vestindo a camisa número 7, eternizada pelo atacante ao longo de seus 23 anos de trajetória na equipe nacional. As crianças que os acompanharam vestiam o mesmo número.

Os torcedores presentes Estádio Municipal de Braga também saudaram os atletas com uma enorme faixa em homenagem ao ídolo exibindo a mensagem "obrigado, capitão". Aos 7 minutos de partida, a frase foi projetada no telão e o público aplaudiu.

DINAMÁQUINA

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Com a bola rolando, superioridade total da Dinamarca. Já no primeiro tempo, a equipe escandinava chegava com mais facilidade ataque. Teve um gol anulado e, aos 43 minutos, abriu o placar. O zagueiro Rúben Dias interceptou uma cabeçada com o braço e a arbitragem marcou pênalti após consulta no VAR. Hojbjerg bateu firme e converteu a cobrança.

O ritmo permaneceu na segunda etapa, fazendo jus ao apelido de Dinamáquina, originado na Copa do Mundo de 1986. Logo aos 5 minutos, Hojlund recebeu um cruzamento na medida e bateu de primeira para ampliar o placar. Pouco depois, aos 12, Hojlund fintou Renato Veiga, chutou forte e marcou um golaço - o terceiro da Dinamarca.

Jorge Jesus promoveu substituições após o terceiro tento dinamarquês. Sacou João Félix, Rúben Neves e Pedro Neto, dado lugar a Carlos Forbs, Trincão e João Palhinha. As mudanças, no entanto, não surtiram o efeito esperado. Portugal até tentou reagir, mas não evitou o vexame em casa.

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O time dirigido por Brian Riemer sacramentou a goleada aos 30 minutos da etapa final, quando o zagueiro Joachim Andersen acertou bela cabeçada para assinalar o quarto gol da Dinamarca.

Nos acréscimos, no último lance do jogo, Bernardo Silva fez o gol de honra português ao aproveitar rebote do goleiro, dando números finais ao placar: Portugal 1x4 Dinamarca.

A APOSENTADORIA DE CRISTIANO RONALDO

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Cristiano Ronaldo anunciou sua despedida da seleção portuguesa no início de novembro, encerrando uma trajetória iniciada em agosto de 2003. Aos 41 anos, o atacante deixa a equipe como recordista de partidas disputadas e gols marcados: foram 234 jogos e 146 gols com a camisa de Portugal. Entre suas principais conquistas estão a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025.