Portugal bate Islândia e termina Eliminatórias da Euro-2024 com 100%; Espanha também vence

Cristiano Ronaldo passou em branco, mas deu assistência e foi um dos destaques da vitória de Portugal sobre a Islândia por 2 a 0, no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela décima rodada das Eliminatórias para a Eurocopa. De quebra, a seleção portuguesa terminou o torneio com 100% de aproveitamento.

Portugal finalizou a competição com 30 pontos, em dez jogos, e vai para a Eurocopa como um dos favoritos ao título. Também classificada, a Eslováquia avançou com o segundo lugar do Grupo J, com 22. Neste domingo, derrotou a Bósnia por 2 a 1.

Apesar de já estar garantido na Eurocopa, a seleção portuguesa entrou em campo com o time titular e abriu o placar logo aos 37 minutos. Após grande jogada de Bernardo Silva, Bruno Fernandes mandou para o fundo das redes.

O gol da vitória foi aos 20 minutos da etapa complementar. Cristiano Ronaldo pegou a sobra e deu um leve toque na bola, o suficiente para deixar Ricardo Horta quase em cima da linha com o gol vazio. O atacante só empurrou.

Ainda pelo Grupo J, Luxemburgo, com um jogador a menos desde o início da partida, derrotou Liechtenstein por 1 a 0. Com isso, terminou no terceiro lugar, com 17 pontos.

ESPANHA VENCE

Com gols de Le Normand, Ferran Torres e Lochoshvilli, contra, a Espanha derrotou a Geórgia por 3 a 1, no estádio José Zorrilla, em Valladolid. A vitória foi importante para deixar a equipe espanhola na liderança do Grupo A, com 21 pontos.

O segundo lugar, com 17, ficou com a Escócia, que ficou no empate por 3 a 3 com a Noruega, que não contou com o atacante do Manchester City, Erling Haaland, com uma lesão no tornozelo.