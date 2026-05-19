TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Portugal anuncia convocação para a Copa e Cristiano Ronaldo chega ao sexto Mundial

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 10:15:00 Editado em 19.05.2026, 13:08:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Liderado pelo veterano astro Cristiano Ronaldo, Portugal anunciou na manhã desta terça-feira a lista de jogadores que vão defender a seleção na Copa do Mundo. O torneio, que terá sedes nos Estados Unidos, México e Canadá, tem seu início marcado para o dia 11 de junho.

O técnico Roberto Martínez terá sob o seu comando uma geração de jogadores experientes como Vitinha, João Félix, Bruno Fernandes, João Neves e Bernardo Silva. No entanto, mais uma vez as atenções ficam voltadas para o camisa sete. O atleta de 41 anos viaja com a seleção para jogar a sua sexta Copa do Mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois de brilhar na Europa em centros importantes como Inglaterra, Espanha e Itália, o jogador português, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, entra na condição de coadjuvante, mas amparado por uma bela geração de jogadores.

Integrante do Grupo K, Portugal faz a sua estreia contra a República Democrática do Congo em Houston, no dia 17 de junho. O segundo compromisso, na mesma cidade, vai ser diante do Uzbequistão, seis dias depois. A partida que encerra a fase de classificação vai ser contra a Colômbia, em Miami, no dia 27.

Confira os convocados de Portugal para a Copa Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica);

Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City)

Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Pedro Neto), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CONVOCADOS Copa do Mundo Futebol portugal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV