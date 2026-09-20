Portal espanhol exalta momento de Casemiro no Inter Miami: ?Se reinventou?

O meia brasileiro Casemiro está dando os primeiros passos na Major League Soccer (MLS) e rapidamente conquistou um lugar cativo no Inter Miami. Em uma publicação neste domingo (20), o portal espanhol As exaltou o momento do jogador com a nova camisa, além da parceria com Lionel Messi.

"Casemiro se reinventou. Sua posição no coração do meio-campo o poupa de esforço defensivo e lhe permite orquestrar a construção de jogadas. Sua qualidade, como a de todos os grandes, permanece intacta. Ele forma uma parceria letal com Leo Messi nesse sentido. A conexão entre eles é constante e sua influência na equipe se torna cada vez mais evidente".

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A boa fase do meio-campista vem logo após um final de temporada abaixo do esperado pelo Manchester United e atuações questionáveis pela seleção brasileira durante a Copa do Mundo. No mundial, diversos torcedores reclamaram da situação física de Casemiro e levantaram dúvidas sobre a continuidade do atleta na equipe.

Neste novo ciclo, o jogador não deve receber chances com o técnico Carlo Ancelotti. No final de julho, em entrevista ao GE, o italiano confirmou o fim de trajetória para alguns atletas e citou justamente o volante do Inter Miami.

"Acho que com essa Copa do Mundo termina uma geração de jogadores muito importantes. Começando por Neymar. Passando por Danilo, Casemiro, todos esses jogadores que na Copa do Mundo tinham mais de 30 anos".

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Pelo Inter Miami, o volante disputou 13 partidas e anotou quatro gols. Além disso, levantou a taça da Campeones Cup no meio de semana, após derrotar o Cruz Azul, do México.