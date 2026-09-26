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Portal espanhol enaltece Rayan e compara com astro do Real: 'Ele lembra o melhor de Vini Jr.'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O atacante Rayan está conquistando espaço na seleção brasileira e foi fundamental no empate contra a Austrália, por 1 a 1, nesta sexta-feira (25), ao marcar o gol de empate no último lance. A boa fase do jovem de 20 anos chamou a atenção do portal As, de Madri, que o comparou com Vinícius Jr.

A análise do portal aponta semelhanças físicas entre os jogadores, assim como a velocidade como uma das principais características. Além dos elogios ao atacante do Bournemouth, o site também pontuou a má fase enfrentada pelo camisa 7 do Real Madrid neste início de temporada.

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"Com seu gol contra a Austrália, o ponta se consolida como um dos nomes para ficar de olho no atual ciclo de Carlo Ancelotti. Alto, forte e com velocidade impressionante, ele lembra o melhor de Vinícius Junior, justamente no pior momento do jogador pelo Real Madrid e seleção".

O ex-atacante do Vasco fez apenas seu sétimo jogo com a camisa da seleção brasileira e já balançou as reses duas vezes. Desde que foi contratado pela equipe inglesa, no início do ano, Rayan realizou 22 partidas, marcou sete gols e deu duas assistências. Ele tem sido um dos destaques do time comandado pelo alemão Marco Rose.

"Rayan parece ter conquistado o coração dos torcedores brasileiros num piscar de olhos. O carioca é um jogador humilde que prioriza o bem comum à glória individual. Ele conquistou seu lugar em um Brasil que, até relativamente pouco tempo atrás, o considerava apenas 'mais um na multidão'", diz o artigo do portal As, fazendo outra comparação de Rayan com os jovens Endrick e Estêvão.

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O técnico Carlo Ancelotti elogiou o atacante após o amistoso e explicou porque ele começou no banco na primeira partida após o mundial. "O Rayan é importante porque está aqui, não só porque jogou bem na Copa do Mundo. Hoje para mim a prioridade era outra, queria dar mais minutos ao Estêvão que fez um bom jogo. Rayan é parte importante do grupo".

Na próxima terça-feira (29), o Brasil tem nova oportunidade diante da mesma Austrália, no Suncorp Stadium, em Brisbane. Existem grandes chances do comandante alterar a equipe após o desempenho abaixo do esperado na sexta. Com isso, Rayan pode retornar ao time titular da seleção.

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