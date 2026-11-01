Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Portal espanhol destaca atuação de Estêvão e ?cobra? Xabi Alonso: ?É um jogador diferente?

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O jovem Estêvão ganhou sua primeira oportunidade como titular na Premier League nesta temporada diante do Manchester United, neste sábado (31), em vitória do Chelsea por 2 a 0. Com uma boa atuação em Stamford Bridge, o atacante despertou a atenção de alguns portais, como o As, da Espanha, que elogiou o seu desempenho.

Na análise, o site pontua que o espanhol Xabi Alonso demorou a dar oportunidades ao brasileiro e cita os problemas de lesão do elenco do Chelsea. Durante a semana, a torcida do clube de Londres criou uma campanha nas redes sociais para pedir mais chances ao atacante no time titular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Estêvão é um jogador diferente. Em sua segunda temporada em Londres, os torcedores do Chelsea sabem disso muito bem; o clube, mais ainda. Seu tempo de jogo praticamente inexistente nesta temporada acendeu o alarme no estádio dos Blues. A ausência de João Pedro, que deve mantê-lo afastado por pelo menos três semanas, abriu caminho para uma vaga no time titular, ou pelo menos era o que se esperava. Mas não para Xabi".

O portal também citou o episódio da partida da Copa da Liga Inglesa, diante do Liverpool, no meio da última semana, quando o atacante ficou aquecendo à beira do campo em Anfield. Torcedores do Chelsea pediram sua entrada, mas não foram atendidos pelo treinador espanhol. O time de Londres foi derrotado nos pênaltis e deu adeus ao torneio nacional.

"Talvez Xabi tenha percebido isso, talvez influenciado pela completa falta de efetividade e criatividade demonstrada contra os Reds, e tenha decidido ouvir seus torcedores".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante do Manchester United, Estêvão como titular e foi sacado apenas no final da partida. Sua atuação chamou a atenção da torcida e da imprensa europeia, sendo decisivo na equipe mesmo sem participar diretamente dos gols. Foi dos pés dele que o Chelsea criou as melhores chances e conseguiu sufocar o rival. Além disso, marcou duas vezes na partida, mas foi barrado pela arbitragem após análise do VAR.

"Ele foi a força motriz do ataque, o jogador de destaque: 50% dos dribles completados, 81% dos passes certos no terço final do campo, 3 passes decisivos que resultaram em finalizações, 50% dos duelos vencidos e dois gols anulados por impedimento milimétrico".

"Sua atuação foi inegável; talvez uma das melhores desde que chegou em Londres e possivelmente também sua oportunidade mais importante de provar seu valor a Xabi Alonso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe de Londres retorna aos gramados no próximo domingo (08), diante do Sunderland, pela Premier League.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Chelsea Estêvão Futebol Premier League Xabi Alonso
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV