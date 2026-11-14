Portais espanhóis exaltam atuação de Vini Jr. diante do Japão; Raphinha é criticado

Mesmo com a derrota para o Japão em amistoso, por 3 a 2, a imprensa da Espanha destacou a atuação do atacante Vini Jr. na manhã deste sábado (14). Em um início de temporada bem abaixo do esperado, o jogador do Real Madrid anotou dois belos gols pela seleção brasileira e ficou perto de se tornar o herói da partida.

A boa atuação do atacante foi destacada pelo portal Marca, de Madri, pontuando o momento complicado do brasileiro no gigante espanhol. "O talento sempre brilha quando mais se precisa. E Vinicius foi a prova disso".

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"Ele estava há 46 dias sem marcar pela seleção, desde 29 de setembro. Os dois gols vieram em meio a debates sobre sua forma no Real Madrid, onde marcou apenas um gol nesta temporada".

Já o portal As, também sediado na capital espanhola, exaltou os gols de Vini Jr., mas ponderou que o atacante estava tendo uma atuação apagada até balançar as redes do Japão.

"O jogador do Real Madrid não estava tendo uma boa atuação, perdendo a posse de bola diversas vezes e não conseguindo se conectar com seu companheiro Raphinha. Tudo mudou quando ele produziu uma obra de arte digna do maior pintor da era. O brasileiro criou uma obra-prima que deixou todo o estádio sem palavras. Um chute de pé esquerdo da entrada dá área, pela direita, que se alojou no ângulo".

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PORTAIS DE BARCELONA COMENTAM EXPULSÃO DE RAPHINHA

Em um momento completamente oposto ao de Vini Jr., o atacante Raphinha ficou longe de ter uma das melhores apresentações pelo Brasil e acabou recebendo o cartão vermelho no final do amistoso. Os portais de Barcelona ressaltaram o período turbulento do atleta na equipe nacional.

O diário Sport trouxe os números do atacante e também reclamou do sistema montado pelo técnico italiano. "Ele perdeu a posse de bola 14 vezes, em uma atuação frustrante tanto para ele quanto para sua seleção. A proposta de jogo de Ancelotti foi realmente preocupante para uma equipe que já não conquista um título importante há muitos anos".

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Já o portal Mundo Deportivo analisou o temperamento do atleta em campo. "O capitão brasileiro, que não estava tendo um bom dia, se desentendeu várias vezes com jogadores japoneses e acabou sendo substituído. O jogador do Barcelona estava frustrado com incidentes anteriores e reclamou com raiva ao ser retirado de campo".