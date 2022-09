Porsche encerra negociação com Red Bull, mas mantém interesse na Fórmula 1

(via Agência Estado)

A Porsche comunicou nesta sexta-feira que as negociações por uma parceria com a Red Bull na Fórmula 1 chegaram ao fim sem um acordo. Apesar disso, deixou claro não ter desistido de buscar uma forma de participar da modalidade, possibilidade que se tornou atrativa para a empresa desde a divulgação dos novos regulamentos de motores da F-1 para 2026.

"No decorrer dos últimos meses, Porsche e Red Bull mantiveram conversas sobre a possibilidade de entrada da Porsche na Fórmula 1. As duas empresas chegaram agora à conclusão de que as negociações não serão levadas adiante", comunicou a fabricante alemã, antes de pontuar que sua ideia era ir além de fornecer motores e entrar como sócia na administração da equipe.

"A premissa sempre foi que a parceria se basearia em pé de igualdade, o que incluiria não apenas um parceria nos motores, mas na equipe. Isso não pôde ser alcançado. Com as mudanças de regulamento finalizadas, a série de corridas continua sendo um ambiente atrativo para a Porsche, que continuará monitorando", completou

Um dos pontos das novas regras que gerou o interesse da Porsche em investir na Fórmula 1 é que as unidades de potência terão um caráter mais ecológico, em razão do uso de combustíveis sustentáveis e maior aproveitamento de energia elétrica. As mudanças também são vantajosas do ponto de vista financeiro.

Foi por essa razão que a Audi confirmou, há duas semanas, sua entrada no campeonato a partir de 2026, quando o novo regulamento passa a valer. A empresa deve produzir seu próprio motor para seus carros, e estuda uma possível parceria com a Sauber, equipe que anunciou o fim do seu acordo com a Alfa Romeo para o fim de 2023. A entrada da Audi na F-1 já vinha sendo especulada há algum tempo, assim como a da Porsche.