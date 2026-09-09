Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Por que vitória épica de Shelton sobre Alcaraz é tão representativa para o tênis?

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Na madrugada desta quarta-feira, 9, nos Estados Unidos, Ben Shelton protagonizou uma vitória épica sobre Carlos Alcaraz nas quartas de final do US Open. Com parciais de 7/6, 1/6, 3/6, 6/1 e 6/7, o 9º colocado do ranking, destronou o atual campeão e 3º melhor do mundo em uma partida com duração de 4h28min, tornando-se a mais longa da história do Grand Slam americano.

Às 3h33 da manhã, no horário local, o espanhol encerrou a sua sequência de 18 vitórias consecutivas em torneios de Grand Slam. Agora, um inédito campeão será definido, já que Alcaraz era o último remanescente vencedor, com os títulos de 2022 e 2025. O último bicampeão do torneio é Roger Federer, que venceu cinco anos de forma consecutiva, de 2004 até 2008.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além disso, este é o segundo Grand Slam que não terá Alcaraz e Jannik Sinner campeões. O primeiro ocorreu em Roland Garros, onde o italiano foi derrotado na segunda rodada e o espanhol não disputou devido uma lesão no punho direito. Antes disso, desde o Australian Open de 2024, apenas os dois tenistas haviam conquistado títulos de torneios desse modelo.

Apesar do horário, a torcida esteve presente e empolgou o americano Ben Shelton no Arthur Ashe Stadium.

"Eu sempre digo que esta é a maior cidade esportiva do mundo, digo que este é o maior estádio do mundo. Só espero que minha melhor amiga e minha irmã ali não precisem estar no trabalho às 6 da manhã daqui a três horas", disse Shelton.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, Shelton terá pela frente o compatriota, número 12 do mundo, Frances Tiafoe, com isso, os anfitriões tem garantia de um representante na grande final. Esse será o primeiro confronto de homens negros americanos em semifinais na era Open, um deles se tornará o primeiro finalista do US Open desde Arthur Ashe, em 1972. Além disso, os EUA voltam a ter um representante na final de uma Grand Slam - os últimos foram Roddick (Wimbledon 2009) e Fritz (US Open 2024).

Ben Shelton chega à sua terceira semifinal de Grand Slam, com as anteriores sendo US Open 2023 e Australian Open 2025. Aos 23 anos, ele se tornou o primeiro americano a vencer o atual campeão do US Open em cinco sets - o último foi Peter Sampras, que aos 18 anos, derrotou Mats Wilander em 1989.

"Estou cansado. Foi uma guerra", disse Shelton. "Carlos é um dos maiores campeões do nosso esporte. Foi a partida mais divertida que já tive na minha carreira, com certeza."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ALCARAZ Shelton tênis vitória épica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV