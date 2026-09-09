Por que vitória épica de Shelton sobre Alcaraz é tão representativa para o tênis?

Na madrugada desta quarta-feira, 9, nos Estados Unidos, Ben Shelton protagonizou uma vitória épica sobre Carlos Alcaraz nas quartas de final do US Open. Com parciais de 7/6, 1/6, 3/6, 6/1 e 6/7, o 9º colocado do ranking, destronou o atual campeão e 3º melhor do mundo em uma partida com duração de 4h28min, tornando-se a mais longa da história do Grand Slam americano.

Às 3h33 da manhã, no horário local, o espanhol encerrou a sua sequência de 18 vitórias consecutivas em torneios de Grand Slam. Agora, um inédito campeão será definido, já que Alcaraz era o último remanescente vencedor, com os títulos de 2022 e 2025. O último bicampeão do torneio é Roger Federer, que venceu cinco anos de forma consecutiva, de 2004 até 2008.

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Além disso, este é o segundo Grand Slam que não terá Alcaraz e Jannik Sinner campeões. O primeiro ocorreu em Roland Garros, onde o italiano foi derrotado na segunda rodada e o espanhol não disputou devido uma lesão no punho direito. Antes disso, desde o Australian Open de 2024, apenas os dois tenistas haviam conquistado títulos de torneios desse modelo.

Apesar do horário, a torcida esteve presente e empolgou o americano Ben Shelton no Arthur Ashe Stadium.

"Eu sempre digo que esta é a maior cidade esportiva do mundo, digo que este é o maior estádio do mundo. Só espero que minha melhor amiga e minha irmã ali não precisem estar no trabalho às 6 da manhã daqui a três horas", disse Shelton.

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Agora, Shelton terá pela frente o compatriota, número 12 do mundo, Frances Tiafoe, com isso, os anfitriões tem garantia de um representante na grande final. Esse será o primeiro confronto de homens negros americanos em semifinais na era Open, um deles se tornará o primeiro finalista do US Open desde Arthur Ashe, em 1972. Além disso, os EUA voltam a ter um representante na final de uma Grand Slam - os últimos foram Roddick (Wimbledon 2009) e Fritz (US Open 2024).

Ben Shelton chega à sua terceira semifinal de Grand Slam, com as anteriores sendo US Open 2023 e Australian Open 2025. Aos 23 anos, ele se tornou o primeiro americano a vencer o atual campeão do US Open em cinco sets - o último foi Peter Sampras, que aos 18 anos, derrotou Mats Wilander em 1989.

"Estou cansado. Foi uma guerra", disse Shelton. "Carlos é um dos maiores campeões do nosso esporte. Foi a partida mais divertida que já tive na minha carreira, com certeza."