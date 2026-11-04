Por que o clássico São Paulo x Corinthians pelo Brasileirão será disputado na Vila Belmiro?

O último clássico do ano acontece nesta quarta-feira, 4, com um palco incomum. O confronto entre São Paulo e Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na Vila Belmiro, em Santos.

O Estádio do Morumbis foi sede de três shows da banda coreana BTS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Com um período curto entre as apresentações e a partida, a desmontagem do palco não ocorreria em tempo, forçando o São Paulo, mandante do confronto, a buscar outro local.

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Uma parceria com o Santos resultou na troca de estádios entre as equipes. O São Paulo usará a Vila nesta partida, e em outra o clube da baixada santista utilizaria a capital para como mando de um jogo.

A CBF já confirmou que o duelo válido pela 36ª rodada, entre Santos e Grêmio, será disputado no Morumbis. A partida será no dia 23 de novembro, a partir das 21h.

Em outras ocasiões, o São Paulo já mandou partidas no litoral, como confrontos com Flamengo, Red Bell Bragantino, Juventude e Internacional, em 2025. Entretanto, esta é a primeira vez que o clássico entre os dois clubes da capital vai acontecer na Vila Belmiro.

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A partida terá importância para ambas as equipes. O Corinthians encerrou, na última rodada, um jejum de 10 jogos sem vencer, ao superar o Mirassol por 2 a 0. Apesar disso, ainda continua dentro da zona de rebaixamento, com 36 pontos. Em caso de vitória, pode sair, a depender do tropeço de algum adversário na luta contra o Z4.

O São Paulo quer manter viva a possibilidade de brigar por uma vaga na Libertadores. Com 43 pontos, tem nove a menos que Athletico-PR, quinto colocado. Ainda é possível que a zona de classificação se estenda até a sexta ou sétima posição.