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Por que Corinthians comemora volta de Yuri Alberto ao time; veja números

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Yuri Alberto deve ser a principal novidade no Corinthians para o importante confronto com o Internacional, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante está recuperado de uma lesão na parte posterior da coxa direita, que o tirou de ação por aproximadamente dois meses. O camisa 9 é o trunfo do técnico Fernando Diniz na luta do time contra o rebaixamento.

A importância de Yuri Alberto para a equipe fica evidente nos números da temporada. Com o centroavante em campo em 2026, o Corinthians soma 32 partidas, com 14 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, o que representa um aproveitamento de 54,17%. Sem o camisa 9, o rendimento da equipe cai para 36,51%, contabilizando 6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas em 21 jogos.

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O centroavante não atua desde o dia 30 de julho, quando esteve em campo no empate sem gols com o Athletico Paranaense, em Curitiba. Apesar do longo período ausente, ele se mantém como o artilheiro do time na temporada. São oito gols contra sete do zagueiro Gustavo Henrique. Ao longo do ano, o atacante participou diretamente de 12 gols, contribuindo também com quatro assistências.

O jogador é considerado peça fundamental no esquema do técnico Fernando Diniz, desempenhando papel importante não somente balançando as redes, como também se movimentando para a chegada dos jogadores de meio-campo. Sem Yuri Alberto, o jovem Gui Negão e Pedro Raul ganharam oportunidades como referência no ataque, mas não foram bem. Memphis Depay chegou a ser utilizado como falso 9 e Diniz apostou em um esquema com pontas abertos, com Kaio César ganhando a titularidade.

Com a volta de Yuri Alberto, Diniz terá à disposição novamente o trio GYM (Garro, Yuri e Memphis), responsável por protagonizar a arrancada, em 2024, que tirou o Corinthians da zona de rebaixamento e classificou o time para a Libertadores no ano seguinte, quando faturou o Paulistão e a Copa do Brasil - o clube também conquistou a Supercopa Rei em 2026. Neste ano, foram apenas três jogos com o três juntos.

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A ausência do centroavante refletiu-se na campanha do time no Brasileirão, em que o Corinthians ocupa a 14ª colocação, com 32 pontos, a 3 do Grêmio (29), time que abre a zona de rebaixamento. São seis derrotas consecutivas no campeonato nacional e apenas uma vitória nas últimas dez partidas.

Por isso, o duelo com o Inter é considerado de suma importância. O time gaúcho está em situação ainda mais desesperado, na 18ª colocação, com 28 pontos. A partida de quarta irá marcar a estreia do técnico Eduardo Baptista. O Corinthians terá sequência decisiva no Brasileiro, com clássico diante do Palmeiras no domingo, 11, e confrontos diretos com Vitória, Vasco e Mirassol em seguida.

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