Por que Bruno Guimarães e não Vini Jr? Ancelotti justifica escolha após queda na Copa

O técnico Carlo Ancelotti justificou a escolha de Bruno Guimarães para a cobrança do pênalti desperdiçado no primeiro tempo da derrota por 2 a 1 para a Noruega, resultado que eliminou o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo o treinador, a decisão de preterir Vinicius Junior baseou-se em um rigoroso levantamento estatístico de aproveitamento realizado ao longo de um ano.

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O comandante italiano explicou que a ordem oficial de batedores da equipe começa com Neymar, seguido por Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. Como os três primeiros da lista não estavam em campo no momento da infração cometida sobre Matheus Cunha, a responsabilidade recaiu sobre o camisa 8. Na execução, o meio-campista bateu a meia altura, e a finalização foi defendida com tranquilidade pelo goleiro Nyland. A estratégia já havia sido confirmada no intervalo pelo auxiliar técnico Davide Ancelotti, que frisou que a hierarquia dos cobradores foi definida antes do apito inicial.

Os jogadores que estavam à frente de Bruno Guimarães nas estatísticas ficaram de fora do time titular por diferentes motivos. Neymar iniciou a partida no banco de reservas por opção da comissão técnica, entrou no segundo tempo e chegou a converter um pênalti sofrido por Casemiro nos acréscimos do jogo. Igor Thiago também figurou como opção no banco por questões táticas, enquanto Raphinha desfalcou a Seleção devido a uma lesão muscular sofrida ainda na segunda rodada da fase de grupos, contra o Haiti.

A escolha de Ancelotti gerou debate em função do retrospecto recente dos atletas envolvidos. Na última temporada europeia, Bruno Guimarães converteu as duas penalidades que bateu pelo Newcastle, embora não fosse o cobrador oficial do clube inglês. Por outro lado, Vinicius Junior assumiu sete cobranças pelo Real Madrid na temporada 2025/2026, acumulando cinco acertos e dois erros, além de já ter marcado de pênalti com a camisa do Brasil em um amistoso contra Guiné, em 2023.