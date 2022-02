Por Euro de 2028, Reino Unido e Irlanda desistem de tentar sediar a Copa de 2030

Da Redação

As federações de futebol dos países que integram o Reino Unido (Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte), assim como da Irlanda, descartaram nesta segunda-feira a candidatura para ser sede da Copa do Mundo de 2030. Ao mesmo tempo, as entidades emitiram um comunicado oficial conjunto indicando que entrarão oficialmente na corrida para abrigar a edição de 2028 da Eurocopa, o que já havia sido antecipado por dirigentes locais nas últimas semanas.

"Sediar uma Eurocopa oferece um rendimento similar (ao de uma Copa do Mundo) para os investimentos. O torneio europeu resulta em um custo muito menor e um potencial de que os benefícios sejam alcançados antes", indicou a nota oficial.

As federações signatárias do texto garantem ter feito um "extenso estudo de viabilidade" sobre as oportunidades de receber uma grande competição internacional e, por isso, decidiram optar pela Eurocopa, "o terceiro maior evento esportivo do mundo".

A análise, informa o comunicado oficial, incluiu o "impacto econômico do torneio, a paisagem política do futebol e os custos prováveis" de receber um grande campeonato internacional. "Seria uma maravilhosa oportunidade de demonstrar o verdadeiro impacto de sediar um torneio de nível mundial, impulsionando uma

mudança positiva e deixando um legado duradouro", disse a nota sobre a Eurocopa de 2028.

As federações indicaram que seguirão colaborando com os governos do Reino Unido e da Irlanda para preparar os próximos passos da candidatura para receber o torneio continental. O prazo de inscrições para a edição de 2030 da Copa do Mundo será encerrado no próximo mês, com o anúncio da sede sendo feito em setembro deste ano.

Até o momento, estão mantidos os interesses manifestados por Espanha e Portugal, que organizariam o torneio de forma conjunta, assim como de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai - este país na América do Sul que recebeu a primeira edição da Copa do Mundo, em 1930.