Por erro técnico, Uefa anula sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões

Um erro técnico em um software provocou nesta segunda-feira, cerca de uma hora depois do ocorrido, a anulação do sorteio realizado pela Uefa em sua sede, na cidade de Nyon, na Suíça, para a definição dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A entidade alegou problema no software que auxilia no evento e remarcou para as 11 horas (de Brasília) um novo sorteio.

"Diante de um problema técnico com o software de um prestador de serviços externo que indica aos árbitros quais as equipes elegíveis para jogarem entre si, ocorreu um erro material no sorteio dos oitavas de final da Uefa Champions League", informou a Uefa em um post na conta oficial do Twitter, remarcando o sorteio para acontecer ainda nesta segunda-feira.

Assim que o sorteio foi realizado, a imprensa europeia apontou erros e o Atlético de Madrid, um dos clubes prejudicados, questionou a Uefa. O Manchester United foi retirado para um possível confronto contra o Villarreal, quando, pela regra do evento, o jogo não seria possível. Os dois times fizeram parte da mesma chave na fase de grupos.

Participante da cerimônia, o ex-jogador russo Arshavin não escondeu o seu espanto quando retirou a bola relativa ao Manchester United. Uma nova bola foi retirada e o Manchester City foi sorteado para o duelo contra os espanhóis. Mas esse não foi o único erro apontado.

Depois do Villarreal, o Atlético de Madrid foi sorteado. E vários jornalistas apontaram que o Manchester United não foi incluído como um dos possíveis adversários do time espanhol. O Bayern de Munique, da Alemanha, acabou retirado como adversário da equipe comandada pelo técnico argentino Diego Simeone.