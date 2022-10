Popó é indicado pelo 2º ano seguido para entrar no Hall da Fama do Boxe

(via Agência Estado)

Assim como ocorreu ano passado, Acelino Popó Freitas é um dos 42 ex-boxeadores indicados para entrar no Hall da Fama Internacional de Boxe de Canastota, nos Estados Unidos. O tetracampeão mundial vai precisar ficar entre os três mais votados. Jornalistas, ex-lutadores e personalidades participam da eleição.

Eder Jofre, morto no ´´ultimo domingo, é o único representante brasileiro no Hall da Fama do Boxe de Canastota, criado em 1990. O Galo de Ouro teve seu nome incluído em 1992.

Além de Popó, outros nomes lendários da nobre arte estão na disputa como Timothy Bradley, Michael Moorer, Antonio Tarver, Meldrick Taylor, Vinny Pazienza, Genaro Hernandez, Jorge Arce, Joel Casamayor, Diego Corrales, Ricky Hatton e Chris Eubank.

Popó, que está com 47 anos, tem um cartel de 41 vitórias (34 nocautes) e duas derrotas. Ele foi campeão dos superpenas e leves. O ex-boxeador faz atualmente lutas-exibição.