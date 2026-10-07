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Popo é indicado para o Hall da Fama do Boxe pela quarta vez

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
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Pela quarta vez, Acelino Popó Freitas é um dos 42 ex-boxeadores indicados para entrar no Hall da Fama Internacional de Boxe de Canastota, nos Estados Unidos. O tetracampeão mundial vai precisar ficar entre os três mais votados. Jornalistas, ex-lutadores e personalidades participam da eleição e deverão indicar os nomes até dezembro.

Eder Jofre é o único representante brasileiro no Hall da Fama do Boxe de Canastota, criado em 1990. O Galo de Ouro teve seu nome incluído em 1992.

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Além de Popó, outros nomes lendários da nobre arte estão na disputa como Meldrick Taylor, Fernando Vargas, Wilfredo Vasquez, Vernon Forrest, Chris Eubank, Genaro Hernandez, Paulie Ayala, Mikey Garcia, Sergio Martinez, Shawn Porter, Omar Narvaez e Ratanapol Sor Vorapin.

Popó, que está com 51 anos, tem um cartel de 41 vitórias (34 nocautes) e duas derrotas. Ele foi campeão dos superpenas (1999 a 2004) e dos leves (2006 a 2007).

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Boxe Hall da Fama popó
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