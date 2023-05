Popó diz que perdeu quase R$ 1 milhão após rival Naldo Benny ter cancelado luta de boxe

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A luta entre Popó e Naldo Benny não vai acontecer. Nesta semana, o cantor oficializou que não poderá enfrentar o ex-boxeador porque não tem mais tempo para seguir sua preparação. Como resposta, o tetracampeão mundial de boxe reclamou que o cancelamento o fez perder quase R$ 1 milhão em patrocínios para o combate.

continua após publicidade .

A luta estava marcada para 26 de agosto e dependia apenas da assinatura do cantor, de acordo com o ex-boxeador. O combate entre os dois foi idealizado pelo próprio Naldo nas redes sociais e os dois passaram a se provocar com isso. Na última semana, Popó tinha informado que tudo estava certo de sua parte para o evento.

"Neste momento, não vai rolar a luta. Não por culpa de ninguém, eu estou escolhendo. Não tem lance de pipocar, eu não pipoquei, o Popó também não. É questão de tempo. Eu uso muito o critério da inteligência com as coisas e da verdade para mim. Quando estava fazendo os treinos, estava com tempo", explicou Naldo.

continua após publicidade .

"A minha carreira deu uma alavancada de uma forma que eu não estou conseguindo ter tempo para treino, e não gosto de fazer as coisas pela metade ou mal feito. Não vou conseguir tempo para que entregue uma parada bacana. Eu não sou lutador. Se fosse medo, não teria nem topado. Mas aí, fui vendo que não tenho tempo", completou.

Um dia após Naldo falar sobre o motivo do cancelamento da luta, Popó se posicionou. De acordo com o ex-boxeador, a atitude do cantor o fez perder quase R$ 1 milhão e Popó deixou claro que a decisão aconteceu por "medo de apanhar".

"Ele ficou com medo de apanhar porque é o tipo do cara que só bate em mulher. Todas as mulheres que me mandam direct pedem para eu arrebentar com ele por causa disso. Ele já agrediu uma mulher na vida dele. (...) Eu estava fechando um patrocínio para ser garoto-propaganda de uma empresa por quase R$ 1 milhão visando essa luta. Quem vai pagar as contas? Será que ele vai pagar? Isso é passível de um processo", comentou Popó na rádio Transcontinental.

continua após publicidade .

DENÚNCIA DE POPÓ

A reclamação de Popó relembra um fato ocorrido no passado de Naldo. Em 2017, o cantor foi preso por agredir e ameaçar sua mulher, Ellen Cardoso. Na época, o cantor foi preso em flagrante, solto após pagamento de fiança e teve a pena de quatro meses de prisão suspensa.