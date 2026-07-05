Ponteira da seleção feminina de vôlei denuncia racismo contra o namorado: ?São covardes?

A ponteira Helena Wenk, do Sesc-Flamengo e da seleção brasileira feminina de vôlei, denunciou racismo contra seu namorado nas redes sociais. A jogadora de 21 anos disse que precisou desativar comentários de suas publicações no Instagram depois de ataques racistas direcionados a Lucas Barbosa, jogador de basquete com passagens por Tijuca e Botafogo, com quem ela vive um relacionamento desde maio de 2025.

Helena afirmou que os comentários são feitos por perfis que disseminam discriminação e que precisou apagar, bloquear e denunciar esses conteúdos. "Todos os dias, eu e ele recebemos notificações de pessoas desse tipo no meu perfil!! Nós apagamos, bloqueamos, denunciamos, fazemos tudo que está no nosso alcance, mas isso continua... São pessoas tão covardes que criam perfis só para isso, porque toda vez que entramos (elas) têm 255 seguidores", desabafou a jogadora no Instagram.

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"Vejo muitos comentários sobre: Nossa, que feio, Nossa, que mau gosto, Está com ela só por interesse. E todo mundo sabe que não é sobre beleza, e sim sobre cor de pele!!! E, se for sobre achar bonito ou não, para que vir e comentar isso??? Estou tentando ser mais ativa nas redes sociais, mas como vou continuar se toda vez que posto algo, independentemente se ele aparece ou não no post, esses comentários aparecem??", acrescentou a atleta.

"Desativei os comentários do meu Instagram em todas as postagens, para ver se pelo menos não tenhamos que ver essas coisas, para parar com isso. Infelizmente não temos controle desses lixos humanos que estão nas redes sociais só para destilar ódio. Tentei marcar esses perfis, mas eles não permitem ser mencionados. Então, quem puder ir no perfil deles para denunciar e derrubar a conta, eu agradeço, porque só eu e o Lucas fazendo isso não adianta nada", finalizou Helena.

Em seu perfil oficial, Lucas, de 26 anos, recebeu apoio de amigos e seguidores e compartilhou as manifestações contra os ataques que vêm recebendo. "Nós, negros, não devemos aceitar esse tipo de preconceito. Não devemos nos calar. Racismo não terá espaço", publicou uma colega.