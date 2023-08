Ponte Preta volta a vencer após jejum de cinco jogos na Série B com gol de Lucas Nathan

A Ponte Preta venceu a Chapecoense na tarde deste domingo, no Moisés Lucarelli, pelo placar de 1 a 0, com gol do estreante Lucas Nathan. O atleta foi uma das apostas do técnico Pintado para este confronto. Ele saiu do banco de reservas e marcou na sua estreia, ajudando o time paulista a quebrar jejum de cinco jogos sem vitória e respirar na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a Ponte Preta chegou aos 26 pontos e interrompeu uma sequência negativa, com empates e derrotas constantes. O time agora ocupa a 13ª posição e pode se aproximar da primeira página nas próximas rodadas. A vitória também foi importante para manter o clube afastado da zona de rebaixamento.

A Chapecoense segue sem conseguir se recuperar na competição nacional. Com a derrota, manteve os 19 pontos e o 18º lugar. Atualmente, divide a zona de rebaixamento com ABC, Londrina e Tombense. O time catarinense não vence desde o dia 18 de julho, quando derrotou o Ituano em casa por 1 a 0.

Jogando com o apoio da torcida, a Ponte Preta entrou em campo buscando a vitória desde o início, no entanto, os dois times fizeram um primeiro tempo marcado pelo equilíbrio. Douglas Borel criou boas oportunidades pela direita, mas a Chapecoense não conseguiu finalizar de forma efetiva os seus momentos de pressão no ataque.

A grande chance aconteceu aos 43 minutos, quando Rafael Ribeiro encostou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou pênalti. André foi para a cobrança e o goleiro Airton fez uma grande defesa, para manter o zero no placar.

Na segunda metade do jogo, os dois times se abriram em busca do gol da vitória. A Ponte Preta assustou com cabeçada de Mateus Silva, enquanto a Chapecoense levava perigo em jogadas coletivas. O jogo caminhava para um empate, quando aos 36 minutos do segundo tempo, a aposta do técnico Pintado deu certo. Lucas Nathan, que saiu do banco, aproveitou levantamento, a bola ficou quicando e ele acertou uma bomba de primeira para colocar os paulistas em vantagem.

No final da partida, o goleiro Caíque França ainda protagonizou uma grande defesa em finalização do meia Bruno Nazário para garantir a vitória do time de Campinas.

Para seguir reagindo, a Ponte Preta entra em campo no próximo sábado para enfrentar o Botafogo-SP, às 17h. A partida será realizada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A Chapecoense joga no domingo, diante do Atlético-GO, às 11h, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 0 CHAPECOENSE

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral, Léo Naldi (Ramon Carvalho) e Élvis (Lucas Nathan); Paulo Baya (Maílton), André (Igor Torres) e Eliel (Samuel Andrade). Técnico: Pintado.

CHAPECOENSE - Airton; Rodrigo Freitas, Rafael Ribeiro (Marcinho), Lucas Freitas e Douglas Borel; Gustavo Cazonatti (Dudu Vieira), Bruno Nazário, Giovanni Pavani (João Igor) e Mancha (Felipe Albuquerque); Alisson Farias (Marco Antônio) e Kayke. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOL - Lucas Nathan, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Artur e Léo Naldi (Ponte Preta); Bruno Nazário e Carlos Eduardo (Chapecoense).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA - R$ 53.725,00.

PÚBLICO - 4.281 presentes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).