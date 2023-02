Ponte Preta vence Lemense e abre nove pontos na liderança do Paulista A2

(via Agência Estado)

A Ponte Preta confirmou seu favoritismo e venceu o Lemense por 2 a 0, neste sábado, quando foram disputados sete jogos da 12.ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Com 32 pontos, o time de Campinas lidera com folga, nove pontos à frente de Portuguesa Santista e Novorizontino, ambos com 23 pontos.

Mesmo com time reserva, porque vai estrear na Copa do Brasil, na terça-feira, diante do Fluminense-PI, no Piauí, a Ponte Preta foi superior e mereceu vencer atuando em Leme pela manhã. O Lemense segue com 11 pontos, preocupado com o rebaixamento, porque ocupa a 13.ª posição.

Ainda cedo, na Rua Javari, a Portuguesa Santista empatou por 1 a 1 com o Juventus, que tem 14 pontos, em 12.º lugar. À noite, em Novo Horizonte, o Novorizontino empatou por 2 a 2 com o Noroeste, que segue em, quarto lugar, com 20 pontos.

Em Ribeirão Preto, o Comercial saltou para a quinta posição, com 18 pontos, após vencer por 2 a 1, de virada, o Velo Clube, com 17 pontos e na sexta posição. O XV de Piracicaba, enfim, entrou no G-8 - zona de classificação - após vencer em casa, por 1 a 0, o Monte Azul, ainda lanterna com sete pontos.

Brigando pelo G-8, o Taubaté segurou o zero a zero com o Oeste, na Arena Barueri e ambos seguem perto de seus objetivos. O time do Vale do Paraíba tem 15 pontos, em nono, enquanto o Oeste, com 14 pontos é o 11.º colocado. Em casa, o Rio Claro se reabilitou ao enfiar 3 a 1 no São Caetano, com nove pontos, em penúltimo lugar. O time rioclarense, com 15 pontos, é o 10.º colocado.

A rodada vai ser fechada domingo à tarde, a partir das 15 horas, com o duelo equilibrado entre o Primavera, com 16 pontos, em sétimo lugar, diante do Linense, com 11 pontos, em 14.º, e ameaçado pelo rebaixamento.

CONFIRA OS JOGOS DA 12.ª RODADA:

SÁBADO

Lemense 0 x 2 Ponte Preta

Juventus 1 x 1 Portuguesa Santista

Rio Claro 3 x 1 São Caetano

Comercial 2 x 1 Velo Clube

Oeste 0 x 0 Taubaté

XV de Piracicaba 1 x 0 Monte Azul

Novorizontino 2 x 2 Noroeste

DOMINGO

15h

Primavera x Linense