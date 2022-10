Ponte Preta vai ter mais de meio time reserva diante do Criciúma

(via Agência Estado)

A Ponte Preta vai entrar em campo na próxima rodada com muitas mudanças no time titular em comparação aos últimos jogos. Para o duelo contra o Criciúma, na sexta-feira, em Campinas, o time vai ter cinco baixas por suspensão, além de Lucca e Fessin entregues ao departamento médico. O duelo será válido pela 37ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na derrota por 2 a 0 contra o CSA, quatro jogadores receberam o terceiro cartão amarelo: o lateral-esquerdo Artur, o lateral-direito Norberto, o zagueiro Mateus Silva e o atacante Echaporã. Já o volante Léo Naldi foi expulso. Todos vão cumprir suspensão automática.

Para a partida contra o Criciúma, a Ponte Preta deverá ficar também ficar sem os atacantes Lucca e Fessi. Os dois vinham ficando fora há algumas rodadas porque se recuperam de lesões e de desconforto muscular.

Apesar disso, o treinador Hélio dos Anjos, poderá manter cinco jogadores considerados titulares, como o goleiro Caíque França, o zagueiro Fábio Sanches, os volantes Felipe Amaral e Wallisson e o meia Elvis.

Se o treinador mantiver estes cinco titulares, a única mudança no meio-campo será a entrada na vaga de volante, que poderá ser preenchida por Wesley Fraga, Rhitely ou Moisés Ribeiro.

Pela lateral-direita o time vai poder utilizar jogadores que vem atuando com frequência na competição, como Bernardo e Igor Formiga. Já na lateral-esquerda Jean Carlos e Victor Luiz devem ser as opções. Para a zaga, podem entrar Léo Santos ou Thiago Oliveira.

As maiores mudanças devem ocorrer no ataque. Sem Lucca, Fessin, Echaporã, Danilo Gomes, Nicolas e Luiz Fernando, as opções para duas vagas são Ribamar, o garoto da base Eliel, e os atacantes Leandro Barcia e Gabriel Venâncio.

Com os cartões recebidos contra o CSA, a Ponte Preta passou a ser o time mais indisciplinado da Série B. O time chegou a 113 cartões amarelos entre os jogadores ao longo da Série B (além de dois para o técnico Hélio dos Anjos), com média de 3,1 por jogo, além de seis vermelhos.

O confronto com o Criciúma vai marcar a despedida da Ponte Preta do estádio Moisés Lucarelli em 2022. Depois, o time fecha a campanha diante do já rebaixado Náutico, no Recife. Sem vencer há cinco rodadas, a Ponte tem 45 pontos, caiu para a 13ª colocação e não vence há cinco rodadas.