Ponte Preta vai completa ao sul para tentar se manter na Série B em 2024

Na possibilidade de garantir matematicamente a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro ainda nesta rodada, a Ponte Preta encerrou a preparação com um treino na manhã desta sexta-feira para enfrentar o Juventude, no sábado, às 17h, fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi.

O duelo promete ser bastante complicado para o time paulista, já que o rival está brigando pelo acesso, na parte de cima da tabela. Em 15.º lugar, com 38 pontos, a Ponte Preta pode escapar do rebaixamento nesta rodada.

Para isso, além de vencer o Juventude fora de casa, terá que torcer por pelo menos um empate de Chapecoense e Sampaio Corrêa, contra Ituano e Avaí, respectivamente. Na última rodada, o time paulista recebe o CRB, em Campinas.

Para o duelo, o técnico João Brigatti não poderá mesmo contar com o lateral-direito Maílton, que segue fora por conta de um incômodo muscular que já o tirou da partida contra o Avaí, e o meia Gabriel Santiago, que também perdeu os dois últimos jogos por conta de dores no tornozelo.

Por outro lado, o zagueiro Edson está recuperado de uma lesão no tornozelo e foi liberado pelo departamento médico, mas deve começar a partida no banco de reservas. Por conta disso, o time titular deve ser o mesmo que venceu o Tombense na última rodada por 1 a 0.

A Ponte Preta deve iniciar o jogo com: Caíque França; Luiz Felipe, Castro, Fábio Sanches e Artur; Feliphinho, Felipe Amaral, Ramon Carvalho e Elvis; Pablo Dyego e Jeh.