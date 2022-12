Ponte Preta tinha acordo adiantado, mas Alesson opta por proposta do Goiás

(via Agência Estado)

A fase de pré-temporada da Ponte Preta não está fácil. Após ter perdido o volante Wallisson com uma liminar na justiça do trabalho, Lucca para o exterior e Igor Formiga para o Cruzeiro, a sexta-feira também foi de notícia difícil para o ponte-pretano. O atacante Alesson, que estava praticamente certo, não vem mais.

O presidente Marco Antônio Eberlin explicou que o jogador pediu um valor antecipado e que não fazia parte do acordo e que isso atrapalhou o negócio. Seria um valor para o empresário que, até então, não tinha nem participado do negócio. "Não concordei e percebi que existia outro clube interessado no jogador", explicou o dirigente.

Realmente tinham surgido várias especulações, mas no final da tarde o jogador foi confirmado pelo Goiás. Alesson disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Cuiabá. Em 40 jogos na temporada, marcou oito gols e deu quatro assistências. Em 2021 também teve bons números pelo Vila Nova. Foram 37 jogos com oito gols e três assistências.

A direção da Ponte Preta não confirma, mas pode retomar as negociações com o atacante Pablo Dyego. Ele está no Avaí, onde disputou o Campeonato Brasileiro e acabou rebaixado. No fim da temporada aconteceram conversas para o jogador atuar em Campinas, porém, não houve evolução.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista da Série A2 no dia 15 de janeiro, contra o Velo Clube, em Rio Claro.