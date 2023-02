Ponte Preta terá mudanças para enfrentar Primavera em jogo adiantado da Série A2

(via Agência Estado)

Isolada na liderança após quatro vitórias seguidas e com a classificação garantida para as quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta já entra em campo nesta quarta-feira, quando recebe o Primavera, no estádio Moisés Lucarelli, às 19h30. Este jogo é adiantado da 13ª rodada, por conta da disputa da Copa do Brasil na próxima semana.

Para o duelo, o técnico Hélio dos Anjos não esconde que irá fazer mudanças no time titular por conta do desgaste físico dos jogadores. O lateral-direito Maílton e o volante Ramon Carvalho saíram de campo contra a Portuguesa Santista com problemas musculares e serão poupados.

No meio-campo, Amaral volta ao time titular, enquanto na lateral-direita, Luiz Felipe e Weverton brigam pela posição. Por outro lado, a grande novidade deve ser o retorno do zagueiro Fábio Sanches, que ainda não atuou na temporada por causa de uma lesão no tornozelo e até esteve no banco de reservas no último jogo, mas desta vez deve começar jogando.

"Eu acredito que o Fábio pode ser uma novidade. Poderia ter sido contra a Portuguesa, mas eu empurrei um pouquinho. É um setor que a gente precisa porque eu estou com o Guilherme na transição e com um pequeno problema no joelho do Edson", explicou o técnico Hélio dos Anjos.

Atualmente, a Ponte Preta está isolada na primeira colocação com 28 pontos, seis pontos na frente de Portuguesa Santista e do Novorizontino, ambos com 22. Em 11 jogos são nove vitórias, um empate e apenas uma derrota.