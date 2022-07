Ponte Preta tenta contratação do atacante Gustavo Coutinho

(via Agência Estado)

Dona do segundo pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro - dez gols em 17 rodadas -, a Ponte Preta abriu negociação com o atacante Gustavo Coutinho, destaque do Botafogo-PB.

Autor de 17 gols em 30 jogos nesta temporada, Gustavo Coutinho tem 23 anos e está emprestado ao Botafogo-PB pelo Fortaleza. As conversas devem ser concluídas ainda nesta semana.

A expectativa da diretoria pontepretana é que Gustavo Coutinho fique à disposição do técnico Hélio dos Anjos, a partir do dia 18 de julho, quando reabre a janela de transferências. Isso vale também para o zagueiro Mateus Silva, o volante Rithely e o atacante Leandro Barcia. Esse último, inclusive, já foi oficializado como reforço da Ponte.

Fora da zona de rebaixamento graças à vitória sobre o CSA, por 1 a 0, em Maceió, a Ponte Preta está na 16ª colocação, com 18 pontos. Na sexta-feira, o time visita o Criciúma, pela penúltima rodada do primeiro turno da Série B.