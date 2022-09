Ponte Preta tem retorno de três titulares contra o Sport na Série B

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Ponte Preta conta com a volta de três titulares para buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, contra o Sport, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 29ª rodada.

continua após publicidade .

O zagueiro Mateus Silva, o lateral-esquerdo Artur e o volante Wallisson cumpriram suspensão diante da Chapecoense e fizeram falta. A equipe de Campinas acabou sendo derrotada por 3 a 0, na Arena Condá, em Santa Catarina.

Por outro lado, o técnico Hélio dos Anjos perdeu um titular para o confronto desta quarta-feira. O volante Léo Naldi recebeu o terceiro cartão amarelo em Chapecó e desfalca a Ponte Preta.

continua após publicidade .

O técnico Hélio dos Anjos vai definir a escalação no treinamento desta terça-feira. Mateus Silva, Artur e Wallisson têm retornos garantidos. Resta saber quem será o substituto de Léo Naldi.

Na 11ª colocação, com 36 pontos, a Ponte Preta vai em busca da sexta vitória seguida como mandante para seguir distante da zona de rebaixamento. Hoje a diferença é de seis pontos para a zona da degola.