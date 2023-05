Ponte Preta tem baixa de Felipe Amaral, mas dupla pode voltar contra o Londrina

(via Agência Estado)

A Ponte Preta segue tendo seguidos problemas com desfalques neste início de Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar dos retornos do zagueiro Fábio Sanches e do meia Elvis estarem próximos, o técnico interino Felipe Moreira ganhou um desfalque certo para o próximo duelo, diante do Londrina: o volante Felipe Amaral.

No empate sem gols com o Ceará, no último domingo, Felipe Amaral levou o terceiro cartão amarelo e está fora por suspensão. Léo Naldi, que entrou durante a partida, é o favorito para assumir a posição. Naldi, aliás, também estava lesionado e retornou justamente contra o Ceará, assim como o lateral-esquerdo Júnior Tavares, que também entrou em campo, e o volante Ramon Carvalho, que foi relacionado, mas não jogou.

Outras preocupações são em relação ao zagueiro Edson e ao atacante Eliel, substituídos por problemas musculares. A dupla será reavaliada junto com o atacante Pablo Dyego, que foi desfalque por conta de um desconforto na coxa.

A boa notícia é que Felipe Moreira está próximo de ganhar dois retornos. O zagueiro Fábio Sanches, com desconforto muscular, e o meia Elvis, com trauma de joelho, já voltaram às atividades. Há preocupação, porém, com a volta deles para não gerar novas lesões. Com a semana livre, é bem provável que a dupla seja ao menos relacionada.

Após o empate com o Ceará, a Ponte Preta chegou a cinco pontos, em 13º lugar. O jogo com o Londrina, pela sexta rodada, será realizado no sábado, às 15h30, no estádio do Café, em Londrina (PR).