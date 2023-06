Ponte Preta segura empate com o Sport na Série B mesmo com um jogador a menos

Mesmo atuando com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, a Ponte Preta empatou por 1 a 1 com o Sport, neste domingo, no Moisés Lucarelli, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista fez uma primeira etapa muito boa, mas acabou prejudicado pela expulsão do zagueiro Fábio Sanches. O time pernambucano não teve uma boa atuação e perdeu uma grande chance de consolidar sua posição dentro do G-4 - zona de acesso.

continua após publicidade

O resultado deixou a Ponte Preta com 12 pontos, no 15º lugar, e ainda fora da zona de rebaixamento. O Sport, com dois jogos a menos, tem 21 pontos e caiu para quinto lugar após ser ultrapassado pelo Mirassol, com 22, que venceu o Londrina por 2 a 1, de virada, também nesta manhã, no Paraná.

Mesmo com várias mudanças de última hora, com as perdas por lesões do lateral Luiz Felipe, do meia Matheus Jesus e do artilheiro Jeh, a Ponte Preta começou bem o jogo. Elvis organizava as jogadas e contava com a movimentação constante de Pablo Dyego e Eliel no ataque. O Sport era lento para chegar ao ataque, diante de uma atenta defesa do time da casa.

continua após publicidade

Aos 20 minutos, a Ponte Preta abriu o placar. Weverton desceu livre pelo lado direito e levantou para o outro lado. Pablo Dyego apareceu livre e saltou para dar um peixinho e balançar as redes. Mesmo inferior em termos técnicos, a Ponte Preta superava o Sport pela disposição na sua marcação.

Mas o final do primeiro tempo foi desastroso. Aos 49 minutos, o zagueiro e capitão Fábio Sanches foi expulso por dar uma cotovelada em Ronaldo, em disputa de bola dentro da área após cobrança de escanteio. Inicialmente o jogador tinha recebido o cartão amarelo, porém, alertado pelo VAR, o árbitro Bruno Arleu de Araújo aplicou o vermelho.

Na saída de bola, o Sport empatou. Após levantamento na área, Ramon cortou para fora da área, onde Luciano Juba chutou mascado, com a bola quicando no chão e subindo. O goleiro Caíque França ainda tentou cortar, mas não conseguiu. Tudo igual aos 51 minutos.

continua após publicidade

Na volta do intervalo, Felipe Moreira tentou recompor seu sistema de marcação, sacrificando o meia Elvis para a entrada do zagueiro Thomás Kayck. E também ganhou força no meio-campo com a entrada de Felipe Amaral no lugar de Feliphinho.

De forma surpreendente, mesmo ficando quase todo segundo tempo em seu campo defensivo, a Ponte Preta soube segurar o Sport, que não teve uma manhã inspirada e criou poucas chances reais para vencer.

O empate, porém, foi considerado justo pelo atacante Vagner Love, que completou 39 anos neste domingo. "Não soubemos tirar proveito da vantagem de ter um jogador a mais. Mas espero mesmo é subir com o Sport para a série A", afirmou o artilheiro da Série B, com sete gols.

continua após publicidade

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 SPORT

continua após publicidade

PONTE PRETA - Caíque França; Weverton, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Feliphinho (Felipe Amaral), Ramon Carvalho, Léo Naldi e Elvis (Thomas Kayck); Pablo Dyego (Samuel Andrade) e Eliel (Tales). Técnico: Felipe Moreira.

SPORT - Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Igor Cariús); Fabinho (Fábio Matheus), Ronaldo Henrique (Kayke) e Jorginho; Fabrício Daniel (Edinho), Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Pablo Dyego, aos 20, e Luciano Juba, aos 51 minutos do primeiro tempo.

continua após publicidade

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Eduardo, Sabino e Fábio Matheus (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Fábio Sanches (Ponte Preta).

RENDA - R$ 62.240,00.

PÚBLICO - 4.603 pagantes (5.065 total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).