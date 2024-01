Ponte Preta resolve dívida com jogador do São Paulo e se livra do 'transfer ban'

A Ponte Preta teve uma notícia importante fora dos gramados. O clube de Campinas conseguiu se livrar de mais um "transfer ban" e estará livre para inscrever jogadores a partir desta quinta-feira, quando a primeira janela de transferências do ano se abrirá - será encerrada em 7 de março.

A punição à Ponte Preta se deu por conta de uma dívida com o lateral-direito Igor Vinícius, atualmente no São Paulo, no valor de R$ 270 mil. O jogador de 26 anos atuou em 2018 por empréstimo junto ao Ituano. Naquele ano, fez 33 jogos e depois se transferiu para o São Paulo.

A Ponte Preta sofreu o "transfer ban" na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, mas, como a janela estava fechada, esperou o fim da temporada para resolver a pendência. Recentemente o time campineiro já havia se livrado de algumas punições, quitando uma dívida em torno de R$ 2 milhões.

O "transfer ban" é uma punição administrativa, que a Fifa aplica aos clubes pelo não pagamento em transferências. Caso seja punido, o clube não pode inscrever nenhum jogador nas janelas, seja em transferências nacionais ou internacionais, até que a dívida seja quitada ou acordada.

De volta à elite do Campeonato Paulista, a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será no sábado (20), às 20h15, diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).