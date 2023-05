Ponte Preta rescinde contrato e dispensa zagueiro Guilherme Souza

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O zagueiro Guilherme Souza não seguirá na Ponte Preta para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube acertou nesta semana a rescisão do contrato do jogador de 26 anos, que iria até o fim de 2023.

continua após publicidade .

Guilherme Souza chegou à Ponte Preta em 2022, mas não conseguiu emplacar uma boa sequência. Foram apenas seis jogos, além de quatro partidas na atual temporada. Formado nas categorias de base de São Paulo e América-MG, ele também defendeu outros clubes de São Paulo, como Primavera, Nacional, Rio Claro, Atibaia e XV de Piracicaba.

Em preparação para a próxima partida, o técnico interino Felipe Moreira terá os retornos de Jeh e Matheus Jesus, que cumpriram suspensão. Também há expectativa em relação a quatro jogadores no departamento médico: Elvis, Léo Naldi, Júnior Tavares e Ramon Carvalho.

continua após publicidade .

Com a primeira vitória na Série B, diante do Botafogo, por 2 a 0, a Ponte Preta chegou a quatro pontos e ocupa a 12ª colocação. O time volta a campo no domingo, às 11h, quando recebe o Ceará, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quinta rodada.