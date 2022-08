Ponte Preta repudia confrontos entre seus torcedores com vascaínos em Campinas

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na manhã desta quarta-feira, a direção da Ponte Preta divulgou uma nota de repúdio, lamentando os confrontos entre torcedores do próprio clube e do Vasco antes, durante e depois da partida em que o time paulista venceu o carioca, por 3 a 1, terça-feira à noite, no estádio Moisés Lucarelli, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

continua após publicidade .

O clube se colocou à disposição das autoridades para ajudar na identificação dos responsáveis. Desde os acontecimentos, o departamento jurídico está em contato constante com a Polícia Militar e demais órgãos de segurança buscando contribuir e ajudar na identificação dos responsáveis. Inclusive, foi registrado um boletim de ocorrência - BO - nesta manhã informando os fatos, durante a partida, ficando a esperança que tais condutas não se repitam mais no estádio.

Apesar de Ponte Preta e Vasco terem feito um bom jogo dentro de campo, o duelo foi recheado de confusões entre as torcidas dentro e fora do estádio Moisés Lucarelli. Ao todo, foram três confrontos.

continua após publicidade .

Logo aos cinco minutos de jogo, quando a Ponte Preta abriu o placar, a confusão começou dentro do estádio. Torcedores dos dois times, que já estavam nas arquibancadas, arrombaram os dois portões que dividem a área visitante das torcidas organizadas da Ponte Preta e entraram em confronto. A briga chegou a paralisar a partida por nove minutos.

Segundo a Polícia Militar de Campinas, esta briga foi a continuação de uma confusão que ocorreu antes do início jogo na entrada dos vascaínos no estádio. "Na chegada da torcida do Vasco, os torcedores chegaram de forma relativamente ordeira, se comportando bem. Mas, em um determinado momento, vários deles foram a um tapume que divide os portões da torcida visitante com a da Ponte. Eles derrubaram esse tapume, mas como a polícia estava por perto, lançou granadas e houve carga da cavalaria, tanto que a confusão foi dissipada", disse o capitão Alexandre Antunes, do Batalhão de Ações Especiais da PM.

Durante o jogo houve novo conflito. Mas, após o apito final, o clima ficou tenso novamente. Desta vez, os torcedores da Ponte Preta foram a este mesmo tapume onde ocorreu a confusão antes do jogo e invadiram a área restrita dos cariocas. Em alguns vídeos que estão circulando nas redes sociais é possível ver fumaça de bombas ou rojões, além de homens com pedaços de paus.

continua após publicidade .

Fora do estádio, alguns ponte-pretanos foram dispersos pelos policiais, inclusive, com uso de gás e no final, foi preciso escoltar os ônibus dos vascaínos até a saída de Campinas. Foram vendidos dois mil ingressos à torcida adversário, perto de 600 para as organizadas do Vasco.

Ao todo, as confusões deixaram duas pessoas machucadas e dois cavalos da polícia feridos. Mas o clima de tensão aterrorizou quase todos os oito mil torcedores que estavam no estádio, bem como impressionaram, de forma negativa, aqueles que viram as imagens pela televisão.