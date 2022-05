Ponte Preta renova contratos de Léo Naldi e Jean Carlos

Da Redação

A Ponte Preta não quer correr o risco de perder suas promessas. Por isso, a direção do time de Campinas estendeu os contratos do lateral-esquerdo Jean Carlos e do volante Léo Naldi até julho de 2025.

Com esse novo acordo, a dupla revelada na base da Ponte receberá uma valorização salarial. Consequentemente, suas multas rescisórias também aumentaram. O clube, porém, não divulga os valores acertados entre as partes.

Jean Carlos, de apenas 19 anos, tinha contrato até julho de 2024. Titular em boa parte do Paulistão, o lateral foi para a reserva no início da Série B do Campeonato Brasileiro com a chegada de Artur. São 23 partidas como profissional.

Titular absoluto no meio-campo alvinegro desde o ano passado, Léo Naldi tem 20 anos e seu contrato iria até dezembro de 2024. O volante, que passou pela base do Taubaté, disputou 47 partidas e marcou cinco gols desde que subiu ao profissional, em 2020.

A dupla deve ser titular no jogo desta sexta-feira, quando a Ponte Preta recebe o Novorizontino, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela sétima rodada da Série B.