Ponte Preta renova com o zagueiro revelação Douglas Mendes até 2025

(via Agência Estado)

A Ponte Preta, através do presidente Marco Eberlin, em contato com a Rádio Bandeirantes, confirmou nesta quinta-feira que o zagueiro Douglas Mendes, o DG, teve seu contrato renovado até o final de 2025. O defensor, de apenas 18 anos, começa a ganhar espaço com o técnico Hélio dos Anjos.

continua após publicidade .

Considerado uma das gratas revelações do clube nos últimos anos, Douglas Mendes também teve a multa rescisória aumentada. O jogador vale R$ 26 milhões no mercado nacional e 26 milhões de euros caso seja comprado por algum clube do exterior.

O jogador, que fez sua primeira partida no profissional como titular na derrota por 2 a 0 frente ao Cruzeiro, falou sobre ter realizado um sonho de criança.

continua após publicidade .

"O sentimento é que até agora a ficha não caiu. Está f.. até agora de entender isso, como é jogar titular tão novo assim, em uma equipe tão qualificada como a nossa. É complicado porque jogar no Mineirão, 60 mil pessoas, nunca passou na cabeça, ainda mais com a minha mãe assistindo ao jogo. Foi uma sensação fora do comum. Depois do jogo minha mãe me mandou um áudio chorando, sem acreditar também que tinha me visto jogar. Estou muito feliz, muito grato", falou a jovem promessa.

A estreia no time principal aconteceu em 2021, quando participou de alguns minutos na vitória por 3 a 2 frente ao Coritiba, na Série B do Brasileiro.

"Aquele dia eu também não tenho o que explicar porque foi o primeiro jogo, estreia, estava muito feliz e ansioso pelo momento. Chegou no final do ano e na hora que entrei no campo passou um filme na cabeça de tudo que eu tinha vivido na base. Tinha na cabeça que eu tinha me tornado um jogador profissional", completou.