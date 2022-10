Ponte Preta renova com o técnico Hélio dos Anjos até 2023: 'Profissional raro'

(via Agência Estado)

Com a permanência garantida na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já iniciou o planejamento para a temporada 2023, na qual o principal objetivo será conquistar o acesso na Série A2 do Paulista. O clube campineiro anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com o técnico Hélio dos Anjos. O vínculo foi estendido até novembro do ano que vem.

"Os bons resultados dentro de campo foram importantes, mas também levamos em consideração a entrega do treinador Hélio dos Anjos, que vestiu a nossa camisa nos momentos mais difíceis da temporada. E isso, no futebol de hoje, é algo raro de se ver em um profissional. A Ponte Preta confia em seu trabalho e de toda sua comissão técnica. Por isso, antecipamos a renovação", afirmou o presidente Marco Antonio Eberlin.

Na Ponte, Hélio dos Anjos pegou o time em fase bastante complicada no dia 22 de fevereiro deste ano para substituir Gilson Kleina. Desde então, foram 39 jogos com 11 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. Além de dirigir diversos clubes no Brasil, Hélio treinou a seleção da Arábia Saudita, entre 2007 e 2008, conquistando o vice-campeonato da Copa da Ásia em 2007.

Antes de assumir a Ponte Preta, no entanto, teve um momento conturbado no Náutico, tendo entrado em conflito com a diretoria. No time campineiro chegou a brigar pelo acesso, mas o time acabou perdendo fôlego na reta final. Atualmente, está na 11ª posição, com 45 pontos.

Após definir a permanência do treinador, a Ponte Preta começa a traçar planos para o elenco. Nomes importantes como Elvis e Lucca estão garantidos em 2023. Everton, ex-Flamengo e São Paulo, está lesionado, mas já tem um pré-contrato assinado.

Com contrato renovado, Hélio dos Anjos prepara a Ponte Preta para encarar o CSA na quinta-feira, às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 36ª rodada da Série B.

Para a partida, Hélio dos Anjos contará com três jogadores que desfalcaram o clube na última rodada por suspensão: o goleiro Caíque França, o lateral Igor Formiga e o meia Walisson, além de Lucca, que foi preservado.