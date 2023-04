Ponte Preta renova com atacante Jeh até 2027 e multa chega a R$ 216 milhões

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Livre do transfer ban, a Ponte Preta trabalha para se proteger no mercado e garantir seus principais jogadores para a sequência da temporada. O atacante Jeh já tinha acordo de renovação firmado desde janeiro, mas o contrato definitivo, com validade até 2027, só foi publicado no BID da CBF nesta semana.

continua após publicidade .

Jeh, que tinha contrato de empréstimo, agora firmou vínculo com a Ponte Preta até 30 de janeiro de 2027 e sua multa rescisória foi aumentada. Para o mercado nacional, foi estipulada em R$ 40 milhões, enquanto para clubes do exterior em 40 milhões de euros (R$ 216 milhões).

Outra mudança no contrato é que agora a Ponte Preta possui 60% dos direitos econômicos de Jeh, com os 40% restantes permanecendo com a Itapirense, onde se destacou como artilheiro da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, quarto nível estadual, com 12 gols.

continua após publicidade .

Nesta temporada, Jeh já atuou em 19 partidas e marcou 11 gols, sendo dez no Paulista A2, em que foi campeão e vice-artilheiro. Na terça-feira, na festa de premiação, o jogador ainda foi escalado na seleção do campeonato, além de ser eleito a revelação do torneio.

A Série B começa na próxima sexta-feira, mas a Ponte Preta estreia no domingo, às 18h, quando visita o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA). A estreia em casa, no Moisés Lucarelli, será na rodada seguinte, na sexta-feira (21), às 21h30, diante do Criciúma.