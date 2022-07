Ponte Preta regulariza atacante Leandro Barcia para a sequência da Série B

(via Agência Estado)

Depois de contratempos, a Ponte Preta conseguiu regularizar mais um reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o atacante Leandro Barcia, de 29 anos, apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição do técnico Hélio dos Anjos.

A Ponte Preta tentou inscrever o jogador na terça-feira para já relacioná-lo no jogo de quarta-feira, contra o Náutico, mas sem sucesso. O jogador tinha seus direitos ligados ao Rentista, do Uruguai, e houve atraso na documentação, pois a Associação Uruguaia de Futebol não abriu na segunda-feira por conta de um feriado e só começou a operar às 14h de Brasília da terça-feira.

Revelado no Nacional, do Uruguai, o atacante de 29 anos está no futebol brasileiro desde 2019, quando se destacou pelo Goiás e marcou nove gols em 48 partidas. Depois, ficou duas temporadas no Sport e no início de 2022 se transferiu para o Atlético-GO. Neste último, porém, não teve muitas oportunidades e disputou apenas 15 partidas, marcando um gol. A última vez que esteve em campo foi no dia 17 de maio.

Após fazer 1 a 0 no Náutico, a Ponte Preta ampliou a sequência invicta para seis jogos, sendo quatro empates e duas vitórias. Com isso, saltou para o 14º lugar, com 22 pontos. No próximo sábado, às 16h, estará em Porto Alegre (RS), onde encara o Grêmio, na arena adversária, pela 20ª rodada, que abre o segundo turno.