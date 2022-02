Ponte Preta perde para o São Bernardo e não consegue engrenar no Paulistão

Da Redação

A Ponte Preta voltou a apresentar inúmeras falhas, pouco repertório e, na manhã deste sábado, perdeu para o São Bernardo, por 2 a 0, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Vitinho e Igor Fernandes fizeram os gols da partida.

Foi a segunda derrota em quatro jogos da Ponte Preta, que ficou com os mesmos quatro pontos e aparece na última colocação do Grupo D. Já o São Bernardo confirmou o bom início no Estadual e assumiu a liderança do Grupo B, agora com sete pontos ganhos.

Os primeiros 45 minutos foram de domínio do São Bernardo, que teve maior posse de bola e controlou as ações da partida. Melhor em campo, o time do ABC Paulista abriu o placar aos 17 minutos, quando Davó tocou para Vitinho e o meia finalizou no canto direito de Ygor Vinhas.

Atrás no placar, a Ponte Preta tentou ficar com a bola, mas novamente mostrou muito repertório e inspiração para assustar o adversário. Melhor para o São Bernardo, bem postado em campo e que soube administrar o resultado positivo até o intervalo.

No segundo tempo, a Ponte Preta voltou com mudança no meio-campo, mas não conseguiu ser mais criativa. Enquanto o São Bernardo adotou postura mais cautelosa e esperou os espaços na defesa adversária para ampliar o marcador.

A primeira boa chegada dos visitantes aconteceu apenas aos 31 minutos, quando Matheus Anjos encontrou Pedrinho e o atacante chutou com a perna esquerda para fora.

Mas foi o São Bernardo que voltou a marcar. Aos 34, Davó recebeu ótimo passe, invadiu a área e chutou em cima de Ygor Vinha. Contudo, Igor Fernandes pegou o rebote e finalizou forte com a perna esquerda, dando números finais ao confronto.

O São Bernardo volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Santos, às 19 horas, na Vila Belmiro, em Santos. Já a Ponte Preta jogará na quarta-feira, quando visitará a Ferroviária, às 21h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 2 X 0 PONTE PRETA

SÃO BERNARDO - Júnior Oliveira; Cristovam (Gabriel Inocêncio), Joílson, Matheus Salustiano e Igor Fernandes (Pará); Rodrigo Souza (Léo Gomes), Ligger e Vitinho (Rafinha); Paulinho Moccelin, Silvinho (Romisson) e Davó. Técnico: Márcio Zanardi.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Kevin, Fábio Sanches, Fabrício e Guilherme Santos; Léo Naldi, Matheus Jesus (Pedrinho) e Fessin (Léo Santos); Niltinho (Matheus Anjos), Pedro Júnior (Josiel) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Vitinho, aos 17 minutos do primeiro tempo. Igor Fernandes, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati (SP).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).