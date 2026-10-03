Ponte Preta perde para o Cuiabá e sofre rebaixamento recorde na Série B

A Ponte Preta está matematicamente rebaixada na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, sofreu mais uma derrota, para o Cuiabá, por 2 a 0, na Arena Pantanal, e viu seu destino, já esperado, ser confirmado ainda na 31ª rodada.

Com o resultado, a Ponte Preta segue com 13 pontos e só pode chegar a 34. Assim, não pode mais alcançar o Botafogo, primeiro fora da zona de rebaixamento, que já tem 35 e ainda joga neste sábado. O Cuiabá chegou a 46 pontos, no meio da tabela.

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A queda na 31ª rodada igualou um recorde negativo do rebaixamento mais cedo da história da Série B em pontos corridos. O Duque de Caxias-RJ também amargou isso em 2011, quando fez 17 pontos. A Ponte Preta ainda precisa lutar para não ter a menor pontuação da história.

Após conquistar a Série C em 2025, seu primeiro título nacional, a Ponte Preta viu a comemoração acabar rápido. O time foi rebaixado no Paulistão ao marcar apenas um ponto - um empate e sete derrotas.

Ao longo de todo 2026, o time sofreu com atrasos salariais, transfer bans e paralisação do elenco. Obviamente, toda a situação política se transformou em maus resultados na tabela, incluindo duas goleadas por 6 a 0, para Vila Nova e Londrina.

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A Ponte Preta amargou uma sequência de 22 jogos sem vencer, sendo 19 derrotas e três empates. Até agora, o time soma três vitórias, quatro empates e 24 derrotas. Recentemente, na esperança de amenizar a crise, a diretoria tentou transformar o clube em SAF. Após votação, associados rejeitaram a proposta por conta da atual diretoria.

Dentro de campo, o jogo foi bastante morno, mas o Cuiabá conseguiu controlar bem a posse de bola e foi efetivo. O time conseguiu abrir o placar aos 25 minutos. Após cruzamento da direita, Lorenzo se adiantou bem à marcação para finalizar. Vinícius fez a defesa, mas o zagueiro não conseguiu tirar. Lorenzo tentou novamente na pequena área e parou no travessão. No segundo rebote, ainda na pequena área, Kauan Cristtyan completou para fazer o gol.

No segundo tempo, a Ponte Preta até começou com um bom ataque. Palacios invadiu a área e chutou forte, mas João Carlos defendeu em dois tempos após desvio. Depois, o CRB chegou com cruzamento da direita e Gabriel Caran quase fez gol contra ao tentar cortar, mas Vinícius Ferrari fez bela defesa.

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Aos 27 minutos, o árbitro foi chamado ao VAR e marcou pênalti. Na cobrança, Pedro Henrique bateu no alto, forte, para confirmar a vitória e o primeiro rebaixamento desta edição da Série B.

A Ponte Preta vlta a campo já na terça-feira, às 21h35, quando recebe o Juventude no Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP), pela 32ª rodada. Na quarta, às 20h30, é a vez do Cuiabá visitar o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

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CUIABÁ 2 X 0 PONTE PRETA

CUIABÁ - João Carlos; Igor Inocêncio, Calebe, Luís Soares e Eric Melo; Raul, David Miguel (Luiz Otávio) e Lorenzo (Weverson); Kauan Cristtyan (Vinícius Peixoto), Fábio Gomes (Pedro Henrique) e Jean Dias (Ramon). Técnico: Eduardo Barros.

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Palacios, Gabriel Caran e Gustavo Almeida; Júlio (Di Mauro), Juan Rodrigues (Gustavo Telles), Manu (Miguel), Denis e Diego Porfírio; Brandão (Peu) e David da Hora. Técnico: Gilson Kleina.

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GOLS - Kauan Cristtyan, aos 25 minutos do primeiro tempo. Pedro Henrique, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - David Miguel, Jean Dias e Ramon (Cuiabá). Palacios e Juan Rodrigues (Ponte Preta).

PÚBLICO - 3.651 torcedores.

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RENDA - R$ 45.569,00.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).