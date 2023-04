Ponte Preta perde Pablo Dyego e dupla preocupa Hélio dos Anjos para a final

(via Agência Estado)

A Ponte Preta conquistou um grande resultado no jogo de ida da final contra o Novorizontino, fora de casa. Jogando com um a menos, após a expulsão de Pablo Dyego, o time de Campinas arrancou o empate e agora decide o título do Campeonato Paulista da Série A2, em casa, no sábado. Além da ausência do atacante, Léo Naldi e Júnior Tavares foram substituídos durante a partida e preocupam o técnico Hélio dos Anjos.

Pablo Dyego foi expulso direto - após revisão do VAR -, depois de deixar o pé em uma dividida com Aylon, aos 37 minutos da primeira etapa. Para a vaga do atacante, a entrada mais provável é que seja de Cássio, que substituiu o atacante no segundo jogo das quartas de finais contra o Comercial, quando o mesmo foi expulso. O treinador ainda tem como opções Dudu, e os centroavantes Eliel e Gui Pira.

Substituídos na segunda etapa, o volante Léo Naldi sentiu o tornozelo e foi substituído por Feliphinho. Já o lateral esquerdo Júnior Tavares sentiu um desgaste muscular e saiu para a entrada de Jean Carlos. A dupla preocupa, mas o treinador confia na recuperação dos atletas.

"Eu até pensei que era um problema no joelho, mas foi no tornozelo. Vamos esperar. O Léo Naldi estava sendo muito importante no jogo e quando precisou sair foi bem substituído pelo Feliphinho. Também estou preocupado com o Júnior Tavares, mas com fé em Deus tenho certeza que o grupo estará pronto para sábado" disse o treinador.

Com o empate no jogo da ida, quem vencer no sábado, às 15 horas, no Moisés Lucarelli, leva o título da competição. Caso haja outro resultado igual, o campeão será decidido nos pênaltis.