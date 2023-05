Ponte Preta perde lateral e meia preocupa para o dérbi contra o Guarani

(via Agência Estado)

A situação da Ponte Preta não é nada boa para o dérbi de domingo contra o rival Guarani, às 18 horas, no Estádio Moisés Lucarelli. Na zona de rebaixamento da Série B, o time entra pressionado para o confronto e se não bastasse, o técnico interino Felipe Moreira terá o desfalque do lateral esquerdo e volante Feliphinho, expulso na derrota por 3 a 0 para o Londrina, fora de casa. O meia Élvis saiu de campo com dores no joelho e virou preocupação para a equipe.

Pensando no dérbi, o técnico Felipe Moreira resolveu poupar o atacante Jeh, um dos pendurados, para não correr risco de perder o artilheiro. Outro pendurado, era o meia Cássio Gabriel, esse passou ileso da arbitragem.

Quem acabou entrando na lista do juiz, foi o lateral esquerdo Feliphinho. Com duas faltas, o lateral foi expulso e está fora do clássico. Inclusive, a expulsão do lateral foi determinante para a derrota no estádio do Café, uma vez que o Londrina só conseguiu se impor quando ficou em vantagem numérica. Resultado deixou a Ponte Preta na zona de rebaixamento, com cinco pontos.

A preocupação fica por conta do meia Élvis. O camisa 10 saiu de campo se queixando de dores no joelho e deve passar por avaliação nesta semana. Os atacantes Pablo Dyego e Eliel, lesionados, ficaram de fora da partida contra o Londrina e devem retornar para o clássico de domingo. Quem também retorna é o volante Felipe Amaral. O meia cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição do técnico Felipe Moreira.