Ponte Preta perde do São Bernardo e completa 20 jogos sem vitória na Série B

A Ponte Preta chegou a 20 rodadas consecutivas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, após o revés contra o São Bernardo, por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, na noite deste domingo, pela 26ª rodada. Rodrigo Ferreira e Mário Sérgio marcaram os gols, um em cada etapa.

Em situação crítica, a Ponte Preta segue na lanterna da divisão, com apenas dez pontos, virtualmente rebaixada para a Série C em 2027. O São Bernardo, que não vencia há quatro jogos, é o 14º, agora com 35 pontos.

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Vindo de apenas três resultados positivos em 35 jogos na temporada, a Ponte Preta jogou diante de seu torcedor em Campinas, e chegou a 20 partidas consecutivas sem vencer na Série B. O duelo paulista começou equilibrado, com chances dos dois lados, mas pouco capricho.

Em mais um jogo sólido, o goleiro Vinícius Ferrari fazia o que dava lá atrás para manter o time campineiro vivo no jogo. Mas, aos 44 minutos, ele não pôde fazer nada na cobrança de escanteio em que dois companheiros não conseguiram afastar o perigo e a bola sobrou para Rodrigo Ferreira finalizar de bate-pronto.

A segunda etapa foi novamente 'lá e cá', com tudo em aberto. A Ponte Preta teve a chance de empatar quando David da Hora finalizou para defesa de Alex Alves, com Murilo aproveitando o rebote e carimbando a trave. Aos 30, o zagueiro Palacios deu entrada dura em Pedrinho e acabou expulso de campo pelo segundo cartão amarelo. O time da casa ficou com um jogador a menos.

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A reação já não se tornou mais possível, e o São Bernardo ampliou a vantagem com Mário Sérgio, aos 34. Ele apareceu na segunda trave após cruzamento de Pedro Vitor para cabecear e colocar a bola no fundo da rede, fazendo 2 a 0.

Pela 27ª rodada, o São Bernardo recebe o Londrina na quinta-feira (10), às 19h30, no Primeiro de Maio, enquanto a Ponte Preta visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

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PONTE PRETA 0 X 2 SÃO BERNARDO

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Júlio, Palacios, Lucas Cunha, Diego Leão e Gustavo Almeida (Matheus Souza); Danilo Barcelos (Nicolas Araújo), André Lima e Murilo (Juan Rodrigues); Miguel (Damião) e David da Hora. Técnico: Gilson Kleina.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Augusto, Jemerson e Pará (Mário Sérgio); Romisson (Lucas Fernandes), Foguinho e Dudu Miraíma (Marcão Silva); Pedrinho, Felipe Garcia (Léo Jabá) e Pedro Vitor (Lucas Rian). Técnico: Vinícius Bergantin.

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GOLS - Rodrigo Ferreira, aos 44 minutos do primeiro tempo; Mário Sérgio, aos 34 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Palacios e David da Hora (Ponte Preta); Jemerson (São Bernardo).

CARTÃO VERMELHO - Palacios (Ponte Preta).

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ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

RENDA - R$ 20.710,00.

PÚBLICO - 934 torcedores.

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LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, (SP).