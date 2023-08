Ponte Preta pega o Londrina para se manter longe da zona de rebaixamento antes do dérbi

Há três jogos sem derrota, a Ponte Preta vai em busca de outro resultado positivo para se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Londrina, nesta sexta-feira, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli, o objetivo é se manter distante da zona de rebaixamento, antes do dérbi campineiro que vai acontecer na 27ª rodada.

No momento, a Ponte Preta ocupa a 14ª posição, com 28 pontos, apenas três na frente do Sampaio Corrêa-MA, que abre a zoa de degola que conta ainda com Tombense (20), Londrina (19) e ABC (14).

Em relação ao time, o técnico Pintado não vai poder contar com o goleiro titular absoluto Caíque França, que está suspenso após levar o terceiro amarelo. Com isso, a briga pela titularidade na meta ponte-pretana tem sido um dos destaques dos treinos da semana. Pedro Rocha, o Pedrão, e Luan Ribeiro estão no páreo, mas o mistério segue no ar, já que há sempre um rodízio entre os goleiros quando estão no banco de reservas.

Da dupla, Luan é o mais experiente, mas Pedro Rocha tem tido preferência em jogos esse ano. Nos três duelos em que Caíque não pode atuar, foi ele quem jogou. Ele também ficou mais vezes que o companheiro no banco de reservas - 28 contra 25.

Aos 26 anos, Luan Ribeiro está na Ponte Preta desde 2019, depois de chegar do Corinthians, onde é cria da base. Pedro Rocha começou a carreira no próprio Moisés Lucarelli, em 2018, mas foi emprestado algumas vezes neste meio tempo para XV de Jaú, Inter de Limeira, Athletic-MG e Aymorés-MG.

A outra baixa é na lateral-esquerda, porque Arthur foi expulso no empate por 1 a 1 com o Ceará, e Ramon Menezes deve ser improvisado. O volante Léo Naldi também levou o terceiro amarelo, mas no meio-campo o time deve ter a volta do meia Elvis. Com isso, o técnico Pintado pode manter o esquema 4-3-3.

A provável escalação da Ponte Preta deve ser esta: Pedrão; Mailton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Ramon Menezes; Felipe Amaral, Philipinho e Elvis; Paulo Baya, André e Eliel.