Ponte Preta paga parte dos salários atrasados antes do jogo contra o Botafogo

Próxima de completar dois meses de salários atrasados, a Ponte Preta comunicou nesta sexta-feira que começou a pagar parte dos vencimentos. A diretoria vinha buscando recursos desde a semana passada e, com o dinheiro em mãos, pagou o CLT do mês de junho.

Os atletas já vinham cobrando a diretoria, mas afirmaram que esses atrasos não estavam atrapalhando a confiança da equipe dentro de campo. O prazo estabelecido entre as partes era até esse final de semana.

Agora, seguem em aberto os meses de junho e julho dos direitos de imagem e o próximo salário CLT vence nesta sexta-feira, que é o quinto dia útil.

Fora da zona de rebaixamento depois de 11 rodadas, a Ponte Preta está em 16.º lugar do Campeonato Brasileiro da Série B, com 13 pontos. Neste domingo, o time visita o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, às 20h30, pela 16.ª rodada. O técnico Gilson Kleina não vai poder contar com o zagueiro Claylton, expulso no empate com o CRB.