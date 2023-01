Ponte Preta oficializa permanência de Matheus Jesus, flagrado no doping em 2022

(via Agência Estado)

A Ponte Preta oficializou a permanência por empréstimo do volante Matheus Jesus para a temporada 2023. O jogador, que foi flagrado no exame antidoping em 2022, tem contrato com o Corinthians até o final deste ano.

Matheus Jesus está sem atuar desde fevereiro do ano passado, quando foi pego num exame de doping em partida do Campeonato Paulista. As amostras confirmaram substâncias de anabolizante, deixando o jogador suspenso por quase um ano.

A punição do volante terminará no dia 5 de fevereiro, data em que ele estará livre para poder atuar profissionalmente. Matheus Jesus já está integrado ao elenco alvinegro, tendo inclusive participado da pré-temporada.

O jogador é homem de confiança do treinador Hélio dos Anjos, com quem trabalhou no Náutico em 2021. Por isso, Matheus Jesus deverá ser titular no meio-campo, principalmente com a eminente saída de Léo Naldi, que interessa ao Vasco e também ao Botafogo.

Em meio a este anúncio, a Ponte Preta se prepara para voltar a campo no sábado, quando visitará o XV de Piracicaba, às 11 horas, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, pela terceira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista.