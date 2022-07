Ponte Preta oficializa chegada de meia Elvis para a sequência da Série B

(via Agência Estado)

O meio-campista Elvis foi anunciado pela Ponte Preta como reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A oficialização aconteceu nesta segunda-feira (18) por meio de site e redes sociais do clube. O atleta já se apresentou ao Majestoso e vai realizar exames médicos e testes físicos antes da assinatura do contrato.

O jogador estava no Goiás desde a Série B 2021. Pelo clube, foram 67 jogos, 10 gols e 19 assistências. Elvis ficou livre no mercado após rescisão contratual com a equipe. "Estou muito feliz, sempre tive muita vontade de jogar aqui. Valorizo muito o esforço do presidente e de todos que trabalharam muito para que eu viesse. Estou aqui de corpo e alma, tenho certeza de que vai ser uma parceria longa e de sucesso. Agora é falar pouco e trabalhar bastante para dar resultado dentro de campo", disse o meio-campista ao site oficial da Ponte Preta.

Elvis Vieira Araújo, de 31 anos, começou no futebol atuando pelo Paraná. Ao longo da carreira, o meio-campista vestiu a camisa de clubes tradicionais, como Botafogo, Atlético-GO, Benfica, Criciúma, Figueirense e CRB.

Com 19 pontos, a Ponte Preta ocupa neste momento a 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Para ganhar distância da zona do rebaixamento, a equipe entra em campo na próxima quarta-feira (20), para encarar a equipe do Náutico. O duelo será realizado às 19h, no Moisés Lucarelli.